Erdoğan’dan MHP’ye ilk ‘af’ yanıtı: Kusura bakmayın, gündemimizde yok

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, MHP Genel Bahçeli Devlet Bahçeli’nin genel af talebi ile ilgili ilk kez konuşurken “Cevap vermiyordum bu işlere şimdi vereceğim. Kusura bakmayın. Bakınız, şunu bilin, bizim gündemimizde af diye bir şey yok. Yani bu konularda kimse bize farklı yaklaşım göstermesin” dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ‘genel af’ çıkarılmasını önerisine ‘Cumhur İttifakı’ndaki ortağı AKP’den “Gündemimizde af yok” karşılığı gelmişti Bu açıklamalara rağmen Bahçeli “Gündeme almak kolay” demiş, MHP yöneticileri de Ramazan Bayramı’na kadar af çıkarılması umutlarını korudukları yönünde açıklamalar yapmaya devam etmişti.

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Erdoğan, İstanbul Zeytinburnu’nda yaptırılan kütüphanenin açılışını dün gece yaparken af konusunda açıklamalar yaptı. Erdoğan seçim otobüsünün konuşurken kalabalıktan birinin ‘af” şeklinde tezahüratta bulunması üzerine şunları söyledi: “Bak canım kardeşim, bak cevap vermiyordum bu işlere şimdi vereceğim. Kusura bakmayın. Bakınız, şunu bilin, bizim gündemimizde af diye bir şey yok. Yani bu konularda kimse bize farklı yaklaşım göstermesin. Kimse bize farklı bir yaklaşım göstermesin. Yani insan, eğer yargı haklarında bir hüküm vermişse, içeriye girmişse, onları affetme yetkisi bizim değil. Bu bir. İki, şu anda Parlamento’nun böyle bir işlevi yok, bu da ortada. Biz kalkıp da bu işi oya tahvil etmek için bir af çıkartmayız. Bunun istismarına da fırsat vermeyiz. Böyle bir şeye hakikaten olması gerekenler varsa bunlar seçim sonrası konuşulacak şeylerdir. Seçimden sonra olabilecek bir şey varsa bunlar yapılır ama şu anda seçime kalmış 14 gün, 13 gün kalkıp bunu istismar etmek. Böyle şey olmaz. Değil mi? Şu anda benim halkımın içinde idam isteyenler var. Ben ne dedim? Bu FETO’culara, bu insanları haksız yere katledenlere, eğer bana Meclis’ten geçer de önüme gelirse ben bunu onaylarım dedim. Fakat bunların hepsi şu anda geride. Biz şu anda önce seçimlere bakıyoruz. Seçimleri bir hayırlısıyla inşallah halledelim.”