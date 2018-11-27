Erdoğan’dan MHP’nin güçlü olduğu yerde aday çıkarmama sinyali: Jestler olacak

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ‘cumhur ittifakı’ çerçevesinde gidilmesine karar verilen yerel seçimlerde MHP’nin güçlü olduğu yerlerde aday çıkarmama sinyali verdi.

Erdoğan, partisinin 20 adayını açıkladığı grup toplantısının ardından gazetecilerin MHP ile işbirliği konusunda nasıl tavır alınacağı konusundaki soruları üzerine, “Karşılıklı mutabakat varsa, karşılıklı jestler de olacaktır” dedi.

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‘Osmaniye niye olmasın’

MHP lideri Devlet Bahçeli ile yeni bir görüşme olup olmayacağını sorusuna “Her zaman tabii ki” diye yanıt veren Erdoğan, jestin Bahçeli’nin memleketi Osmaniye olup olmayacağı sorusuna ise “Niye olmasın” ifadeleri ile karşılık verdi.

Jest için adı geçen illerde henüz AKP adayı yok

Erdoğan’ın bu sözleri, AKP’nin, MHP’li belediye başkanı bulunan ya da MHP’nin güçlü olduğu kentlerde aday çıkarmayacağı yönündeki kulisleri de dolaylı olarak doğruluyor. Haberlerde bu iller arasında Adana, Mersin, Manisa ve Osmaniye sayılıyordu. Nitekim Erdoğan’ın bugüne kadar partisinin adayını açıkladığı 60 kent arasında adı geçen iller bulunmuyor. MHP ise İstanbul, Ankara ve İzmir’de aday çıkarmayacağını açıklayarak ilk jestlerini hali hazırda yapmış durumda.

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Binali Yıldırım yanıtı

Cumhurbaşkanı, İstanbul adayı konusuna Arjantin ziyareti sonrası bakacaklarını da söyledi. TBMM Başkanı Binali Yıldırım’ın İstanbul adaylığı için protokol düzenlemesi yapılacağı yönündeki haberler için ise Erdoğan, “İddia sahibi iddiasını doğrulamakla mükelleftir” dedi.

Erdoğan daha sonra Yıldırım ile Meclis’te bir araya gelerek bir süre görüştü.