Erdoğan’dan memleketinde ‘özeleştiri’: Ayder Yaylası’nı kirlettik, rezil ettik

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, memleketi Rize’de yaptığı konuşmada özeleştiri sundu: “Ayder Yaylası’nı kirlettik, rezil ettik.”

Karadeniz’in dünyaca ünlü Ayder Yaylası, son yıllarda yapılaşmaya kurban verilmesiyle dönem dönem gündeme geliyor.

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AKP genel başkanı sıfatıyla partisini genişletilmiş il divanı toplantısında konuşan Erdoğan, sözlerine şöyle başladı: “Karadenizimizin yaylaları, köyler, kıyıları Arap kardeşlerimiz başta olmak üzere ziyaretçilerle adeta dolup taşıyor. Bölgemizin tabii ve beşeri zenginliklerini mutlaka korumalıyız. Yapılaşma konusunda bu sancıyı uzun süredir zaten yaşıyoruz. Turizmde de aynı hataya düşülmeyeceğini ümit ediyorum.”

Şu andaki Ayder’in Türkiye’yi temsil etmediğini savunan cumhurbaşkanı, “Allah’ın bize verdiği Ayder bambaşka, ama biz Ayder’i kirlettik rezil ettik. Buralar üzerinde devlet olarak da özellikle duracağız ve özellikle durmak suretiyle Ayder’i bu yapılanmayla değil kentsel dönüşümle inşallah şanına yakışır bir hale getireceğiz” diye konuştu.

Trabzonlu olan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yla da Uzungöl’ü konuştuklarını aktaran Erdoğan, aynı değişimi orada da yapacaklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı ‘Rize turizmi’ne dair sözlerini şöyle bitirdi: “Rize’de bizim doğru dürüst bir otelimiz yok. Buraya gelenler nasıl kaçacağım diye düşünüyor. Bazı arkadaşlarımızı teşvik ediyoruz. Bunlar otel olayına girmeleri halinde Rize biraz rahatlayacak. Milletvekillerimiz sıkıştıracak, biz sıkıştıracağız. Rizeli hemşehrilerimiz bu adımları atarsa Rize çok daha fazla turist çekecek.”