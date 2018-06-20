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Yaramazlara biraz batar!

Erdoğan’dan ‘Meclis çoğunluğu’ sorusuna: 300’ün altında koalisyon arayışına gidilebilir

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ‘Meclis çoğunluğu’yla ilgili “300’ün altında kalırsa o zaman bir koalisyon arayışına gidilebilir” dedi.

Fotoğraf: DHA

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Muhalefet liderlerinin ‘parlamenter sisteme dönüş’ vaadi hatırlatılan Erdoğan, “Millet o defteri kapattı 16 Nisan’da. Kalkıp anayasal olarak anayasayı değiştime gücünü parlamentoda yakalayabilirlerse buyursun değiştirsinler. Ya da millete gidecek gücü bulurlarsa gitsinler. Pazar günü neticeyi göreceğiz milletimiz bakalım nasıl bir takdirde bulunacak” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı ,“İttifaklarla koalisyonlar arasındaki fark nedir?” sorusuna ise şöyle yanıt verdi: “İttifakların içerisinde de koalisyonlar oluşmaz diye birşey yok. Mesela ‘cumhur ittifakı’nda böyle bir şey oluşur mu göreceğiz. 300’ün altına kalırsa o zaman bir koalisyon arayışına gidilebilir, o da ayrı konu. Cumhurbaşkanının partisinden kopması diye bir şey yok. Yeni dönemde partili cumhurbaşkanlığı süreci var. Tarafsızlığa gelince o başka bir şey. Parlamento içinden istediğiniz kişiyi kabinenize alırsınız ama üyeliği düşer. Dışarıdan da alabilirsiniz. Yemin etmek artık ben partili değilim demek değil. Tarafsız davranacağına yemin etmektir. 16 Nisan’la birlikte bunlar kalktı. Burada en önemli olan parlamentodan alacağı kişi artık parlamento üyesi olmayacak.”

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