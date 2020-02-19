Erdoğan’dan ‘Mahmut hoca’ uygulaması: Genel Merkez’de asla sigara içilmeyecek, odaları kontrol edeceğim

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan önceki gün iki saat süren AKP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısında Genel Merkez’de sigara kontrolü yapacağını söyledi.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Hürriyet’ten Gizem Karakış’ın haberine göre Erdoğan, parti yöneticilerine sigara yasağının uygulanmasına yönelik hatırlatmada da bulundu. Partinin kurumsal kimliğine uymayan bazı uygulamaların olduğu konusunda duyumlar aldığını anlatan Erdoğan, bunlardan birinin de sigara yasağının ihlal edilmesi olduğunu söyledi. Erdoğan, “Genel Merkez’de asla sigara içilmeyecek. Odaları gezeceğim ve kontrol edeceğim” dedi.

Reklam

Erdoğan ve bir genel başkan yardımcısına da sigarayı bırakıp bırakmadığını sordu. Başkan yardımcısından, bıraktığı ancak yeniden başladığı cevabını alan Erdoğan “Odanızda içmiyorsunuz değil mi?” diyerek espri yaptı.

Erdoğan ayrıca parti kurmaylarından sigarayı bırakmalarını istedi.