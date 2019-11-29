Erdoğan’dan Macron’a: Sen önce kendi beyin ölümüne baktır

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Fransız mevkidaşı Emmanuel Macron’a ‘Türkiye’yi NATO’dan çıkarıp çıkarmamanın Macron’un tekelinde olmadığını’ ifade ederek seslendi.

Macron, dün, Barış Pınarı Harekatı’nı eleştirerek “Bir tarafta ‘Müttefikiz ve dayanışma istiyorum’ deyip, diğer taraftan Koalisyon’un IŞİD’e karşı mücadelesini tehlikeye sokan askeri bir operasyon gerçekleştiremezsiniz” demişti.

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İstanbul’un Maltepe ilçesinde Marmara Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Külliyesi’nin temel atma töreninde konuşan Cumhurbaşkanı, ‘Türkiye’yle ilgili hazım sorunu yaşayanların giderek arttığını, son örneğinin de NATO tartışmaları olduğunu’ söyledi.

Macron’un açıklamasını, ‘hastalıklı sığ anlayışın örneklerinden biri’ olarak niteleyen Erdoğan, Fransa cumhurbaşkanının, “NATO’nun beyin ölümü gerçekleşmiştir” açıklamasını hatırlattı.

‘Sen kendi beyin ölümünü kontrol ettir’

Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Sayın Macron, bak Türkiye’den sesleniyorum… NATO’da da söyleyeceğim… Önce sen kendi beyin ölümünü bir kontrol ettir. Çünkü bu ifadeler ancak senin türündeki beyin ölümü gerçekleşmiş olanlara yakışır. Sen bir defa NATO’ya karşı yerine getirmen gereken vecibelerini yerine getirmiyorsun. NATO’ya ödemen gereken paraları bile doğru dürüst ödemezsin ama hava atmaya gelince hava atarsın. Türkiye’yi NATO’dan çıkarmak-çıkarmamak… Bu senin haddine mi? Böyle bir şeyin kararını senin verme yetkin var mı?”

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Cumhurbaşkanı, ‘Türkiye’nin hassasiyetlerini hiçe sayıp en küçük ilgilerinin olmadığı Suriye’de tırnak tutturmaya çalışan’ın Fransa olduğunu aktararak, “Senin orada bulunmaya hak ve salahiyetin yok. Seni rejim de davet etmiş değil. Türkiye’nin güvenliği Avrupa’nın güvenliği demektir” ifadelerini kullandı.