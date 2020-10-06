Erdoğan’dan Macron’a: Sen kimsin ‘İslam’ın yapılandırılması’ diyorsun?

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ‘İslam’ın yapılandırılması gerektiğini’ savunan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’a, “Sen kimsin İslam’ın yapılandırılması diye ifadeyi ağzına alıyorsun” diyerek tepki gösterdi.

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Macron, 2 Ekim’de, ‘İslamcı ayrılıkçı fikirlerle mücadeleye’ ilişkin hazırlanan yasa tasarısının 9 Aralık’ta Bakanlar Kurulu’na sunulacağını belirterek, “Fransa’da, cumhuriyetin ortağı olması için İslam’ın yapılandırılması gerekiyor” demişti.

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Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde, Camiler ve Din Görevlileri Haftası Programı’nda konuşan Erdoğan, Macron’un Müslümanların yoğunlukta olduğu bir şehirde yaptığı “İslam dünyanın her yerinde kriz yaşıyor” açıklamasının, ‘saygısızlıktan öte açık bir provokasyon’ olduğunu söyledi.

‘Sömürge valisi gibi davranmamalı’

Birçok Batı ülkesinde, ırkçılık ve İslam düşmanlığının bizzat devlet tarafından himaye edildiğini savunan cumhurbaşkanı şunları söyledi: “Devlet başkanları insanların kutsalları ile ilgili konularda söz söylerken kılı kırk yarmalıdır. Macron cahili olduğu meselelerde konuşurken dikkat etmeli. Sömürge valisi gibi değil sorumlu devlet adamı gibi davranmalı.

Müslümanlara saldırmak Avrupalı siyasetçilerin başarısızlıklarını perdelemek için kullandıkları en önemli araçlardan biri haline gelmiştir. Irkçılık ve İslam düşmanlığıyla yüzleşmek yerine hedef saptıranlar, en büyük kötülüğü kendi toplumlarına yapmaktadır.”