Erdoğan’dan Macron’a: Ne demek istediğini çözemedim, olumsuzluk görmüyorum

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, dünya lideri olmanın göründüğü kadar ‘havalı’ olmadığını belirtirken, kendisiyle görüşmelerini buna örnek gösteren Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’a yanıt verdi.

Le Point dergisinde yayımlanan söyleşisinde uluslararası sahnede ‘havalı’ gençlerden biri olmaya çalışıp çalışmadığı sorusuna, “Küresel arena pek de ‘havalı’ bir yer değil” diyerek yanıt veren Macron, örnek vermesi istenince, “10 günde bir Erdoğan’la görüşmek zorunda kalan benim” demişti.

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İki liderin son görüşmesinde Macron, Şırnak’ta tutuklanan Fransız gazeteci Loup Bureau’nun kısa süre içinde ülkesini dönmesi yönündeki ‘temenni’sini Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a iletmişti. Macron ve Erdoğan ayrıca Suriye krizini görüşmüştü.

‘Macron’dan öğrenmek lazım’

Üsküdar’daki Hz. Ali Camii’nde kıldığı bayram namazının ardından konuşan cumhurbaşkanına, Macron’un açıklamaları soruldu.

Erdoğan şöyle konuştu: “Doğrusu tabii ne demek istediğini çözme noktasında değilim. Onu sayın Macron’dan öğrenmek lazım. Benim bildiğim tek şey var; görüşme talebinde bulunduklarına göre, ben görüşme talebini reddetmeyi arzu etmem. Çünkü dostları çoğaltmak isterim ve bize olumsuz nazarla bakanları da azaltmak isterim. Fakat o dergiye verilende, bir olumsuzluk değil tam aksine Türkiye’nin cumhurbaşkanıyla görüşmenin onlar için bir artı değer olduğunu düşünürüm.”