Erdoğan’dan Macron’a: NATO dayanışmasını eylemde de görmek istiyoruz

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’a, ‘NATO dayanışmasını eylemde de somut biçimde görmek istediğini’ iletti.

İkili dün gece telefonla görüştü. Görüşmede, İdlib ve Suriye krizi, sığınmacılar meselesi ve bölgesel konuların ele alındığı açıklandı.

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Erdoğan’ın Macron’a ‘İdlib’de Türk askerlerine yönelik saldırının bedelinin Suriye hükümeti tarafına en ağır şekilde ödetildiğini’ söylediği belirtildi.

Erdoğan’ın Macron’a ayrıca ‘NATO dayanışmasını sözde değil eylemde de somut biçimde görmek istediklerini belirttiği’ ifade edildi.