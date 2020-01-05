Erdoğan’dan Libya açıklaması: Askerimizin oradaki görevi koordinasyondur

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Libya’ya gönderilmesi planlanan askerin görevinin koordinasyon olduğunu söyledi.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Erdoğan, CNN Türk kanalında canlı yayına katılarak gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.

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Cumhurbaşkanının açıklamarından satır başları şöyle:

*Öncelikle sadece Irak’ta meydana gelen olay değil, bölge şu an ciddi sıkıntılar yaşıyor. Bir taraftan bizler Suriye’de belli sıkıntıları yaşıyoruz. Öbür tarafta Libya ile ilgili gelişmeler. Bütün bunlarla uğraşırken bu sorunun patlak vermesi düşündürücü. Bu olay nereye gider gibi birçok düşünceler var. Şunu tespit etmemiz lazım; ABD, İran arasındaki gerilim zaman zaman tırmanıyor. Serinkanlı hareket edilmesi konusunda dileklerimizi iletiyoruz. ABD-İran gerginliğinin çözüme kavuşturulması maalesef bu zamana kadar mümkün olmadı. Irak üzerinden krizin tırmandığını gördük.

‘Ortadoğu çok yoruldu’

*Türkiye olarak biz dış müdahalelere karşı durduk. Hemen arkadaşlarımı toparladım ve gerekli açıklamaları yaptık. Hamaney’in yapmış olduğu açıklamaya kenara atamamayız. Trump “50 küsür noktayı tespit ettik. Herhangi bir şey olması halinde biz her türlü vuruşu yaparız” açıklaması yaptı. İki taraf da benzer açıklamalar yaptı. Bu gerilimin kontrol altına alınması lazım. Ortadoğu çok yoruldu. Kan gölüne dönmesi için elinden geleni yaptılar, yapıyorlar.

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*Süleymani kendini ispat etmiş bir isimdi. Şu anda bir ülkenin bir devletin en üst kademesindeki bir komutanını tabii ki öldürmek herhalde karşılıksız bırakılmaz diye düşünüyorum. Bu bölgedeki gerginliği maalesef arttıran bir adım olmuştur. Bizler hep Suriye’de anlattık, konuştuk.

‘Trump’a itidal çağrısında bulunmuştum’

*Biz o akşam Trump ile bir görüşme yaptık, dört-beş saat sonra bu olay patlak verdi. Demek ki mesele planlanmıştı. Haberi alınca şok olduk. Trump’a itidal çağrısında bulunmuştum. Türkiye sadece bölgenin istikrar adası değil bölgedeki istikrarın da teminatıdır. Bu bilinçle davranıyoruz, özellikle sürekli diplomasiye dikkat çekiyoruz.

*Sayın Devlet Bahçeli ve heyetine ortaya koydukları tavır sebebiyle çok teşekkür ediyorum. Ana muhalefet partisi, Türk askerine “Lejyoner” diyecek kadar alçalıyor. Bizim askerimiz oraya lejyoner sıfatıyla gitmiyor. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Trablusgarp’a gitti mi? Gitti. O farklı bir süreçti bunu yaşadı mı? yaşadı. Gazi Mustafa Kemal için bunu yakıştırmak mümkün mü?

*Bizim askerimizin oradaki görevi koordinasyondur. Oradaki hareket merkezinde süreci ilerletecek. Askerlerimiz peyderpey şu anda gidiyor. Muhalif güç olarak bizim orada farklı ekiplerimiz olacak.

*Ana muhalefet lideri bir taraftan “Doğu Akdeniz’de şu var bu var” deyip “Türkiye yok” diyor. Türkiye’nin orada olması için neden tezkereye destek vermiyorsun? Ana muhalefetin söyleminde çelişki var. Tarihte Trablusgarp’taki haklarımızı elde etmek için girmiştik.