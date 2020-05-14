Erdoğan’dan kurmaylarına İş Bankası hisseleri talimatı: Çalışmayı 10 günde bitirin

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, CHP’deki Türkiye İş Bankası hisselerinin Hazine’ye devri için yürütülen çalışmanın 10 gün içinde bitirilmesi yönünde talimat verdiği belirtildi.

Fotoğraf: Reuters

Hürriyet’ten Gizem Karakış’ın haberine göre konu AKP’nin önceki günkü Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında gündeme geldi.

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Telekonferans yöntemi ile düzenlenen toplantıya Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül de katıldı.

Buna göre, toplantıda Erdoğan, AKP’nin, CHP’nin İş Bankası hisseleri ile ilgili kurduğu komisyonda, anayasa, uluslararası hukuk, medeni hukuk ve siyasi partiler mevzuatı üzerinde dört kollu bir çalışma yürütülerek, bunun en geç 10 gün içinde tamamlanması talimatını verdi.

AKP’li hukukçuların, Demokrat Parti’nin 1953 yılında çıkardığı ve Atatürk’ün vasiyetine rağmen tüm mirasının Hazine’ye devredilmesi yönündeki yasayı örnek alacağı belirtildi. Bu ve 1980’lerdeki benzer uygulama yargıdan dönmüştü. Hisselerin temsil yetkisi tekrar CHP’ye verilmişti.

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Konu daha önce defalarca gündeme gelmişti. Yürütüldüğü belirtilen önceki çalışmalarda, AKP’nin Siyasi Partiler Yasası’nda değişikliğe giderek, kanunun partilere ticaret yasağını düzenleyen 67. maddesine “Siyasi partiler sahip oldukları hisseleri Hazine’ye devreder” hükmünün eklenmesini öngördüğü söylenmişti.

‘Ticari faaliyet değil miras’

CHP, İş Bankası’nda Atatürk’ün vasiyeti doğrultusunda dört yönetim kurulu üyesi ile temsil ediliyor. Parti yönetimi hisselerin ticari faaliyet konusu değil, miras ve mülkiyet hakkıyla ilgili olduğu, bu hakların da Anayasa’da mutlak haklar içinde korunduğu ve dolayısıyla buna kanunla müdahale edilemeyeceği görüşünde.

İş Bankası hisselerinin yüzde 39’u Türkiye İş Bankası Mensupları Munzam Sandık Vakfı’na ait. CHP Genel Başkanlığı’na ait hisselerin oranı ise yaklaşık yüzde 28 seviyesinde bulunuyor.