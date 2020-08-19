Erdoğan’dan kurmaylarına: İçimizdeki tartışmaları dışarıya yansıtmayalım

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, partisi AKP’nin Merkez Yürütme Kurulu (MYK) ve Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantılarında kurmaylarını uyararak, “İçimizdeki tartışmaları dışarıya yansıtarak, enerjimizi harcamamalıyız” dediği bildirildi.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Dün partinin genel merkezinde basına kapalı yapılan toplantı yaklaşık iki buçuk saat sürmüştü.

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Hürriyet’ten Gizem Karakış’ın haberine göre Erdoğan burada kurmaylarına şu uyarıda bulundu: “Herkes düşüncelerini kendine saklasın. Konuştuklarımız aile içinde kalsın. Enerjimizi kendi içimizde değil, muhalefet ve Türkiye’nin istikrarsızlaşması için uğraşanlara harcamalıyız. Kendi içimizdeki tartışmaları dışarıya yansıtarak, enerjimizi harcamamalıyız.”

Toplantıda ‘corona’ tartışması da yaşandı.

Toplantıda bir MKYK üyesinin ‘virüsün pik yaptığına’ dair sözleri üzerine Erdoğan’ın, “Corona virüsüyle mücadelede iyi bir süreç yönetiyoruz. Ben önümüzdeki günlerde vaka sayılarının daha da az olacağına inanıyorum” dediği belirtildi.

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Başka bir MKYK üyesinin ise özellikle Şanlıurfa’da salgının arttığını ve hastanelerde yoğunluk olduğunu belirtmesi üzerine Erdoğan, “Sağlık Bakanlığı’mız gereken çalışmaları yapıyor. Gerekli tedbirleri alacak” yanıtını verdi.

Toplantıda ekonomiyi de boş geçmeyen Erdoğan, “Ekonomimiz diğer ülkelerle kıyaslandığında iyi. Ümit verici bir durumdayız. Bunu vatandaşa iyi anlatın” dedi.

Erdoğan’ın bu hafta çok kapsamlı bir ekonomi toplantısı düzenlemesi bekleniyor.