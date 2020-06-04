Erdoğan’dan ‘küresel aşı zirvesi’ne mesaj: İnsanlığın ortak malı olmalı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Londra’da düzenlenen ‘2020 Küresel Aşı Zirvesi‘ne gönderdiği video mesajda “Şüphesiz aşının bulunması kadar insanlığın ortak malı olması, herkes için yeterli sayıda üretilmesi de son derece önemlidir” dedi.

AA’nın haberine göre Erdoğan İngilizce alt yazılı olarak yayınlanan video mesajdaki konuşmasında şunları söyledi: “Covid-19 esasen büyük bir aile olduğumuzu, kaderimizin ve geleceğimizin ortak olduğunu bizlere bir kez daha hatırlatmıştır. Türkiye, salgının başından bu yana küresel dayanışmanın ve iş birliğinin altını çizmiştir. Bu süreçte bir taraftan kendi ihtiyaçlarımızı giderirken diğer taraftan da tüm dostlarımızın yardımına koştuk.”

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Aşı geliştirme çabalarında oluşan küresel sinerjinin devamına büyük önem veriyoruz diyen cumhurbaşkanı şöyle devam etti: “Şüphesiz aşının bulunması kadar insanlığın ortak malı olması, herkes için yeterli sayıda üretilmesi de son derece önemlidir. Corona virüsü salgınının dünyadaki adaletsizlikleri daha fazla derinleştirmesine izin verilmemelidir.”

’75 milyar avroyu aşan harcama yaptık’

Erdoğan, Türkiye’nin, şimdiye kadar 102 ülkeye tıbbi malzeme desteğinde bulunduğunu hatırlattı: “Salgınla mücadelede milli çabalarımız kapsamında aşı ve ilaç çalışmaları yapmak üzere özel bir platform kurduk. Özel sektör ve üniversitelerin yanı sıra bu platformun şemsiyesi altında yürütülen 17 projenin sekizi sadece aşı geliştirilmesi amacına vakfedilmiştir. Dolayısıyla, Türkiye olarak şimdiden, yukarıdaki uluslararası yardım ve aşı geliştirme faaliyetleri için 75 milyon avroyu aşan bir harcama yaptık.”