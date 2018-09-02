Erdoğan’dan kredi notunu düşüren kuruluşlara: Bunlar cambazdır

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, son zamanlarda Türkiye’nin notunu düşürüp ülke hakkında olumsuz yorum yapan uluslararası kredi kerecelendirme kuruluşlarına “Bunlar cambazdır. Sakın cambazlara inanmayın” sözleriyle seslendi.

Kırgızistan ziyaretinde katıldığı Türkiye-Kırgızistan İş Forumu’nda konuşan Erdoğan, ‘FETÖ yılanının başını ezilmesi gerektiğini’ söyledi.

Reklam

Cumhurbaşkanı, ‘FETÖ’nün çok sinsi bir örgüt olduğunu, İspanyolların ‘Opus Dei’si gibi her yere sızabileceklerini belirterek “Askere, polise, devlet dairelerine, yargıya sızarlar ve devleti içeriden teslim alırlar. Ve bunu bizde yaptılar. Biz de geç fark ettik, 2010’da fark ettik. Maalesef önceden fark edemedik. O da bizim hatamızdı. Aynı durum burada olmasın istiyoruz” dedi.

Erdoğan, Kırgızistan’ın ‘FETÖ’ konusunda gereken tedbirleri süratla hayata geçireceklerinden emin olduğunu ifade etti.

Reklam

Kredi kuruluşlarına çattı

Cumhurbaşkanı, sözlerine şöyle devam etti: “Kur manipülasyonuyla Türkiye’nin güçlü ve sağlam ekonomisi üstünde şüphe bulutları oluşturmaya çalışıyorlar. Malum kredi derecelendirme kuruluşları var ya… Bunların her adımı politiktir, siyasidir. Bunlar dürüst değildir, samimi değildir. Bunlar cambazdır, dolayısıyla sakın bu cambazlara inanmayın, işinize bakın. Biz hep işimize baktık ve bugüne kadar de öyle geldik. Batan biten ülkelere bir anda bakıyorsunuz, dört kademe derece yükselmesi veriyor. Her yönüyle güçlü olan Türkiye’ye de kalkıp ya ‘Durağan’ diyor, ya indirmeye kalkıyor. Bugüne kadar bunların hiçbirisi tutmadı, bundan sonra da tutmayacak.”

Dolar mesajı

Erdoğan, İkinci Dünya Savaşından sonra kurulan dünya ekonomik sisteminin yeni bir sınamayla karşı karşıya bulunduğunu belirterek ‘ticaret savaşları’nın ve korumacılık eğiliminin, birçok alanda yeni stratejiler geliştirilmesini zorunlu kıldığını, uluslararası ticaretin dolara bağımlılığının ise giderek daha büyük bir sorun hâline gelmeye başladığını kaydetti.

İkili ticaretlerde yerli paraların kullanılarak doların egemenliğine yavaş yavaş son verilmesi gerektiğini aktaran Erdoğan, ülkelerin, firmaların ve tüccarların; ticaretin doğasında bulunan sıkıntıların yanı sıra kur baskısı ile dolara bağımlılığın getirdiği zorluklarla da karşılaştığına işaret etti.