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Yaramazlara biraz batar!

Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na yarım milyon liralık dava

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, grup toplantısındaki ifadeleri nedeniyle CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na 500 bin liralık manevi tazminat davası açtı.

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