Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na yarım milyon liralık dava

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, grup toplantısındaki ifadeleri nedeniyle CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na 500 bin liralık manevi tazminat davası açtı.
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Yaramazlara biraz batar!
Diken, Türkiye’de ve dünyada Covid-19 salgınının seyrini dakika dakika aktarıyor…
Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), 13 hakim ve savcıyı ‘FETÖ’yle iltisak ve irtibatlı olduğu’ gerekçesiyle meslekten ihraç etti.
ORC Araştırma’nın anketine göre, bugün seçim olsa AKP ile MHP’nin toplam oyları yüzde 50’yi geçemiyor.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vaka sayılarının büyük oranda arttığı illeri saydı ve uyarıda bulundu.
TBMM’de kurulan Deprem Araştırma Komisyonu toplantısında konuşan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürü Banu Aslan Can, İzmir depreminde ağır hasarlı binaların 36’sının ‘imar barışı’ndan yararlandığını belirtti.