Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na: Sokağa çıkamaz hale geleceğini iyi bilmeli

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ‘Adalet Mitingi’ndeki sözleri üzerinden CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na çattı: “Sokaksa sokak diyerek milleti tehdit eden bu kişi, böyle bir yanlışa sapması durumunda, asıl kendisinin sokağa çıkamaz hale geleceğini iyi bilmeli.”

Kılıçdaroğlu, Adalet Mitingi’nde “Adalet arayışının tek yeri sokaktır. Sokak, sonuna kadar sokak” demişti.

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Erdoğan, 15 Temmuz anma etkinlikleri kapsamında AKP Genel Merkezi’nde düzenlenen törendeki konuşmasında, “CHP genel başkanı yaptığı eyleme adalet yürüyüşü demişti. Bu olsa olsa sözde adalet yürüyüşü olabilir. Darbeci ve teröristleri savunan CHP genel başkanının istediği zulüm yoluna asla başvurmayız” dedi.

Cumhurbaşkanı şöyle devam etti: “Sokaksa sokak diyerek milleti tehdit eden bu kişi, böyle bir yanlışa sapması durumunda, asıl kendisinin sokağa çıkamaz hale geleceğini iyi bilmeli. Sokakta aranan adaletin adı intikamdır. Teröristler için 450 kilometre yol yürüyenler onların öldürdükleri için bir Fatiha okumuşlar mı?”

‘Kandil’den bu yürüyüşü alkışlayanlarla beraber misiniz?’

“Ortada terörist sevicilikten başka bir şey yok” diyen Erdoğan, CHP seçmenine “CHP’ye gönül verenlere sesleniyorum. Kandil’den bu yürüyüşü alkışlayanlarla beraber misiniz?” diye sordu.

Erdoğan konuşmasını şöyle bitirdi: “İçeri girenler çıkarılsın diyorlar. Size bir şey söyleyince ‘Yargı var’ diyorsunuz. Bizim de yargımız var. AB’nin dayatmalarına eyvallah etmiyoruz. Kendi şartlarımızla müzakerelerimizi sürdürmekte ısrar ediyoruz. Mesele Suriye, Irak, Libya, Katar, FETÖ, PKK değil. Meselenin Türkiye olduğunu anlamayıp elinde pankartla yürüyenlere Allah akıl versin.”