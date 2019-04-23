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Erdoğan: Şehit cenazesine giderken dikkat etmemiz gerekiyor

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yapılan saldırıyla ilgili “Şehit cenazesine giderken dikkat etmemiz gerekiyor”dedi.

Fotoğraf: DHA

Kılıçdaroğlu, Hakkari’nin Irak sınırında bulunan bir bölgesinde PKK’lıların saldırısında hayatını kaybeden er Yener Kırıkçı’nın 21 Nisan’da Ankara’nın Çubuk ilçesindeki cenazesinde bir grubun tekme ve yumruklu saldırısına uğramıştı. Saldırıya karıştığı belirtilen dokuz kişiden sekizi serbest kalırken, görüntülerde Kılıçdaroğlu’na vurduğu görülen Osman Sarıgün’ün gözaltı süresi uzatılmıştı.

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Meclis’teki 23 Nisan özel oturumunun ardından gazetecilere konuşan Erdoğan, askeri kimler tarafından şehit edildiğinin belli olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı, HDP’yi kast ederek “PKK’yla hangi siyasi örgüt el ele, kol kola geziyor ve bunun yanında da Türkiye’deki siyasi partiler kol kola veriyorlar” ifadelerini kullandı.

“Sonra oraya gidiyorlar. Burada artık bir gaz sıkışması var” diyen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu insanların birikmiş olan gaz sıkışması karşısında nereye gideceksin? Bunların hepsini etraflıca bir incelemek lazım, bunların üzerine de düşünmek lazım, değil mi? Bunları bir istismar şeyine dönüştürmenin bir anlamı yok. Buralarda çok dikkat etmemiz gerekir. Ben bile bir cumhurbaşkanı olarak herhangi bir şehit evi ziyaretinde önce soruyorum; ‘Gidişim orayı rahatsız eder mi?’ Eğer edecekse gitmeyim’ derim. Dua yapacaksam duayı evimden yaparım, olay bu kadar basit.”

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