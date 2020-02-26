Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na: O, ancak kürsüde mavra keserek tatmin olur

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ‘CHP ve başındaki zatı’ Türkiye’nin sorunlarından biri olarak niteledi ve ülkeye hizmeti olmadığını öne sürdüğü CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu için “O ancak kürsüde mavra keserek ancak kendini tatmin eder” dedi. Cumhurbaşkanı, İdlib meseslesine ilişkin ise “Gözlem kulelerimizi kuşatanlara verdiğimiz süre doluyor” ifadesini kullandı.

Erdoğan, lideri olduğu AKP’nin grup toplantısında konuştu. Doğum günü olması nedeniyle kürsüye çıkmadan önce bir video gösterildi. Çocukken simit ve su sattığını, kitap aldığını söyleyen Erdoğan, “Video benim için sürpriz oldu. Arkadaşlar iyi yansıtmışlar çocukluk yıllarımı” dedi.

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Türkiye’nin birçok sorunu olduğunu belirterek bunlardan birinin de ‘CHP zihniyeti ve başındaki zat’ olduğunu öne süren Erdoğan, Kılıçdaroğlu’nun ülkesine karşı mücadele yürüttüğünü öne sürerek, “Yargıya saygıdan bahsedip arkadan yargıya her türlü hakaret eden biri için ne söylenir bilemiyorum” dedi.

‘Türkiye’nin hasmı’

CHP liderinin ‘her şeyini emperyalist güçlerine sattığını’ öne süren Erdoğan, “FETÖ’den PKK’ya tüm terör örgütlerini destekleyen bir kişi ülkenin ancak hasmı olabilir” dedi.

CHP zihniyetini ‘hastalıklı’ diye niteleyen Erdoğan, Türkiye’ye hiçbir hizmeti olmadığını söylediği Kılıçdaroğlu için “O ancak kürsüde mavra keserek ancak kendini tatmin eder” dedi.

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Cumhurbaşkanı, CHP liderinin iktidarın Suriye politikasına yönelik eleştirilerine da yanıt verdi: “Suriye meselesinin ne olduğunu zerre kadar idrak edemeyen birinin ettiği söz ancak sinek vızıltısı kadar değer taşır.”

Kılıçdaroğlu’nun kendisine Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’la görüşmesini söylediğini anımsatan Erdoğan, “Esed’e hangi teklifi yaparsak yapalım adam olmadığını gördük” dedi.

Esad’ın terör örgütleriyle ilişkisini kesmediğini söyleyen Erdoğan şöyle devam etti: “Sen zaten görüşüyorsun yeter. Şu anda APO’nun ortaklarıyla yürüyor. Adalet yürüyüşü sırasında beraberdi. Şimdi de Avrupa Parlamentosu’nda kol kola duruyorlar… Bunlar cibiliyet fukarası.. Ellerinde milletin kanı olanla ittifak yapanların yaptığı şey siyaset değildir. Bölücü terör örgütünün başındaki partinin eş başkanı CHP’ye ittifak ilişkilerini alenileştirme çağrısı yaptı.”

‘CHP’yi millete başındaki zatı hekimlerimize emanet ediyorum’

“CHP’yi milletimize başındaki zatı da hekimlerimize emanet ediyorum” diyen Erdoğan’ın gündeminde saman polemiği de vardı.

Kılıçdaroğlu, Türkiye’nin saman ithal ettiğini söylemiş, Erdoğan yalanlamıştı; CHP lideri dünkü grup toplantısında saman ithalatı yapıldığına işaret eden gümrük beyannamelerini göstermişti.

Cumhurbaşkanı, Türkiye’nin 2019’da 24 milyon ton saman ürettiğini, bir bölümünü ihraç ettiğini, yılda 20 milyon ton buğday ürettiğini, un ihracatında birinci, makarna ihracatında ikinci olduğunu anlattı.

‘Rejimi belirlediğimiz sınırların dışına çıkaracağız’

Önceki hafta düzenlendiği grup toplantısında, İdlib’de, Türk askerine en küçük zarar gelmesi halinde rejim güçlerinin havada karada vurulacağını vurgulayan Erdoğan bu kez şöyle konuştu: “Gözlem kulelerimizi kuşatanlara verdiğimiz süre doluyor. Talebimiz rejimin bir an önce saldırılarını sonlandırıp çekilmesidir. Biz bu bölgede misafir değil ev sahibiyiz. Bunun için İdlib’de geri adım atmayacağız. Rejimi belirlediğimiz sınırların dışına çıkaracağız. En büyük sıkıntımız hava sahasını kullanamıyor olmamız.”

‘Dönüştürülmesi gereken konut sayısı 6 milyon 700 bin’

Deprem gerçeğine de değinen cumhurbaşkanı, ülkedeki yapıların, özellikle de kendi dönemlerinden önce yapılanların dayanıklı olmadığını söyledi.

İlk etapta dönüştürülmesi gereken konut sayısının 6 milyon 700 bin olduğunu söyleyen Erdoğan şöyle devam etti: “Tüm kamu kaynaklarını aktarsak bile yıllar sürer. Öncelikle durumları aciliyet içeren binaları yıkıp yenilemek için seferberlik başlattık. Önümüzdeki yıl 1.5 milyon konutu yenileyeceğiz. Hedefimiz yer yıl 300 bin yeni konut inşa edeceğiz. Marmara depreminin ardından 43 bin konutu tamamlayıp vatandaşlarımıza teslim ettik. Van, Kütahya depremlerinin ardından da 30 bini aşkın konutu tamamladık. Kanal İstanbul tek başına 500 bin konutluk bir kentsel dönüşüm projesidir. Elazığ’da 960, Malatya’da 678 konutun inşasına başlandı. Yıl sonunda teslim edilecek. Şu anda 22 milyon vatandaşımızın konutların depreme dayanıklılığı tespit edildi. “

Erdoğan, Sivrice Elazığ’daki deprem sonrasında AKP’lilerin başlattığı yardım kampanyasında 1 milyon 600 bin lira toplandığını söyledi.