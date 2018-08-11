Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na: Döviz baronlarıyla hareket ediyorsun

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve AKP Sözcüsü Mahir Ünal, TL’nin ABD Doları karşısında değer kaybetmesi sonrası hükümete yüklenen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu sert sözlerle eleştirdi.

Kılıçdaroğlu, dolardaki artış üzerine hükümete eleştirel bir dille 13 öneri sunmuştu. Önerilerde hükümetin yolsuzluk ve israf yaptığı belirtilmiş, ülkede liyakat ve hukukun üstünlüğünün olmadığı ifade edilmişti.

Reklam

Rize’de konuşan Erdoğan, Kılıçdaroğlu’na “Ağzınla kuş tutsan avucunu yalarsın avucunu” sözleriyle seslendi.

“Sen zannediyor musun bu döviz baronlarını yanında yer aldığında sana bu ülkede paye verecekler” diyen Erdoğan, Kılıçdaroğlu’nun seçimlerde kaybettiğini ama koltuğunu bırakmadığını dile getirdi.

Reklam

Cumhurbaşkanı şöyle devam etti: “Koltuk seni bıraktı. Şimdi de döviz baronlarıyla hareket ediyorsun. Sana bir şey mi gelecek oradan? Biz emin adımlarla yolumuza devam ediyoruz. Ey milletim, bu gafillere Türkiye’nin nasıl bir ülke olduğu göstermeye hazır mıyız ? Bu gafillere içte ve dışta Türkiye’nin nasıl bir halk olduğunu göstermeye var mıyız?”

‘Türkiye karşıtlarının safında’

AKP genel başkan yardımcısı ve parti sözcüsü Mahir Ünal ise Twitter’dan şunları yazdı: “Bugün yaşananlara ve açıklamalara bakıldığında dolar kuru ile ilgili dalgalanmanın manipülatif olduğu ve ekonomik gerçeklerle bağdaşmadığı apaçık ortadayken Kılıçdaroğlu, aldığı pozisyon ile Türkiye karşıtlarının safında yer almıştır.”