Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na: Bakanlarımı gönderiyorum ama layık değilsin

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “13 şehidimizin sorumlusu Recep Tayyip Erdoğan’dır” diyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na tepki gösterdi.

Fotoğraf: CHP

Kılıçdaroğlu, dünkü grup toplantısında Kuzey Irak’ın Gara bölgesinde PKK’ya yönelik operasyona ilişkin “13 şehidimizin sorumlusu Recep Tayyip Erdoğan’dır” demiş, cumhurbaşkanına beş soru yöneltmişti.

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AKP’nin Ankara’daki 7’nci olağan il kongresine katılan Erdoğan, “Utanmadan, sıkılmadan 13 şehidimizle ilgili olarak ‘Bunun sorumlusu cumhurbaşkanıdır’ diyorsun” ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı, şöyle devam etti: “Ya sen ne yüzsüzsün, sende yüz var mı? Sen nasıl oluyor da beş yıldır, altı yıldır bu şehitlerimizi yakından takip eden bizlere ‘Bunların sorumlusu cumhurbaşkanıdır’ diyorsun? Terbiyesiz herif. Sana milli savunma bakanımı gönderiyorum, sana içişleri bakanımı gönderiyorum, seni bilgilendirsinler diye, sen bunlara layık değilsin. Utanmadan, sıkılmadan kalkıp cumhurbaşkanına fatura kesmeye kalkıyorsun.”

‘Terörist diyebiliyor musun?’

Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü: “Teröristlere karşı Gara’da, Cudi’de, Tendürek’te, Bestler Dereler’de mücadelemizi sürdüreceğiz, sen de tribünlerden seyret. Teröristlere o inlerini mezar edeceğiz. İttifak ortaklarını incitmemek için bölücü terör örgütünü kınayamayanlar bize insanlıktan bahsedemez. Sen teröristlere bir gün terörist diyebiliyor musun? Bölücü örgütün yandaşlarına koltuk değnekliği yapanlara inat biz bu mücadeleyi milletimiz için milletimizle birlikte yürütüyoruz. Kılıçdaroğlu ve şürekası bilsin ki baş veririz ama onlar gibi teröristler ve destekçileri karşısında baş eğmeyiz.”

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dün İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Kılıçdaroğlu’nu ziyaret ederek operasyonla ilgili bilgi vermişti.

‘Ortaya çıkaracağız’

Erdoğan, CHP liderine şu sözlerle yüklendi: “Kılıçdaroğlu ve şürekası bilsin ki baş veririz ama onlar gibi teröristler ve destekçileri karşısında baş eğmeyiz. Her karışında bir şehidin yattığı bu cennet vatanı, canımız pahasına hainlere de PKK’lı katillere de DEAŞ’lı canilere de teslim etmedik, etmeyiz. Biz bu yola kefenimizi giyerek çıktık. Biz bu yola tam bağımsız Türkiye idealiyle çıktık. Biz bu yola bölgesinde ve dünyada lider ülke hedefiyle çıktık. Bugünlere de birilerinin ihsanıyla değil DEAŞ’ından PKK’sına, FETÖ’sünden DHKPC’sine kadar nice katil sürüleriyle mücadele ederek geldik. Sen önce teşkilatlarındaki DHKP-C’lileri temizle ey Kılıçdaroğlu. Sen önce onları temizle, bunların da sana bütün her şeyini ortaya çıkararak önüne koyacağız merak etme.”