Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na 500 bin liralık tazminat davası

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında, partisinin TBMM’deki grup toplantısında ‘FETÖ’nün siyasi ayağı‘nı anlattığı konuşmasındaki sözleri nedeniyle 500 bin liralık manevi tazminat davası açtı.

Kılıçdaroğlu salı günkü grup toplantısında, “Devleti FETÖ’ye teslim eden kişinin adı Recep Tayyip Erdoğan’dır” demiş, devletin kozmik odasının Erdoğan’n talimatıyla ‘FETÖ’ye açıldığını söylemiş ve “Devletin kozmik odasını açtırmak vatan hainliği değil midir” sorusunu yöneltmişti.

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Erdoğan’ın avukatı Hüseyin Aydın tarafından mahkemeye sunulan dava dilekçesinde şu ifadelere yer verildi: “FETÖ ile mücadele edenleri haksız ithamlarla itibarsızlaştırmak hele hele FETÖ ile ilişkilendirmek bir FETÖ yöntemidir ve ancak FETÖ’nün örgütsel amaçlarına hizmet etmektedir.”

Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarını ‘CHP-FETÖ işbirliğini örtmeye ve dikkatleri dağıtmaya yönelik bir çaba’ olarak niteleyen avukat, “Manevi tazminat talebinin yasal koşulları oluşmuştur ve hükmedilecek manevi tazminat miktarının caydırıcı olması gerekmektedir” diyerek 500 bin lira manevi tazminat talep etti.