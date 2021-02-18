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Yaramazlara biraz batar!

Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na 500 bin liralık tazminat davası

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, partisinin salı günkü toplantısında sarfettiği, “13 şehidimizin sorumlusu Erdoğan” şeklindeki sözlerini gerekçe göstererek 500 bin liralık manevi tazminat davası açtı.

Kılıçdaroğlu, grup toplantısında Kuzey Irak’ın Gare bölgesinde PKK’ya yönelik operasyona ilişkin, “13 şehidimizin sorumlusu Recep Tayyip Erdoğan’dır” demiş, cumhurbaşkanına beş soru yöneltmişti.

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Erdoğan ise Kılıçdaroğlu’na, “Utanmadan sıkılmadan 13 şehidimizle ilgili olarak ‘Bunun sorumlusu cumhurbaşkanıdır’ diyorsun” diye seslenerek, “Terbiyesiz herif” ifadesini kullanmıştı.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Genel başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu hakkında yaptığı tüm iftira, hakaret ve küfürleri kendisine aynen iade ediyoruz” demişti.

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