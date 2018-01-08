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Yaramazlara biraz batar!

Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusu

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında, geçen cuma günü Beşiktaş belediyesi önünde yaptığı konuşmada kendisine hakaret ettiği gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu.

Erdoğan’ın avukatı Hüseyin Aydın suç duyurusu dilekçesini Ankara başsavcılığına teslim etti.

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Kılıçdaroğlu’nun söz konusu konuşmada, ‘FETÖ’ tarafından Erdoğan’la ilgili üretilen sahte telefon konuşmalarını bahane ederek hakaret ettiği belirtilen dilekçede şöyle dendi: “Kılıçdaroğlu’nun sarf ettiği ifadeler, her türlü ahlaki vicdani ve insani değerden yoksundur. Bir babanın oğlu ile olan telefon görüşmelerinin dinlenmesi ve daha sonra bu dinlemelerden kelime, ses ve hecelerde tahrifat yapılarak, sahte bir görüşme üretilmesi ve kamuoyuyla paylaşılması FETÖ’ye özgü alçakça ve ahlaksızca bir girişim olarak tarihin sayfalarında yerini almıştır. Böyle bir girişimin yaklaşık dört yıl sonra, daha önce hukuken yaptırım altına alınmış olmasına rağmen ana muhalefet partisinin lideri şüpheli tarafından tekraren dillendirilmesi şüphelinin Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik olarak hiçbir insani ve ahlaki ilke gözetmeden muhalefet yaptığının açık bir göstergesidir.”

Dilekçede, Kılıçdaroğlu’nun, cumhurbaşkanı ve ailesiyle ilgili daha önceki iddiaları hakkında yapılan suç duyurularına da yer verildi: “Şüpheli, yalan ve iftira üzerine siyaset yapmayı alışkanlık haline getirmiş, hak arama girişimlerimize ve bunun üzerine verilen yargı kararlarına rağmen alışkanlığını değiştirmemiştir.”

Dilekçede, Kılıçdaroğlu hakkında, ‘cumhurbaşkanına hakaret’ suçundan kamu davası açılması talep edildi.

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