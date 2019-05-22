Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na: Hakimlere çete yaftası vurmak ahlaksızlıktır

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Çete yaftası vurup hakimleri hedef göstererek, hakaret ederek yapılan eleştirinin adı densizliktir, had bilmezliktir, hatta ahlaksızlıktır” dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yüksek Seçik Kurulu’nun (YSK) İstanbul’da seçimin yenilenmesine ilişkin kararını ‘kumpas’ olarak niteleyip ‘YSK içinde çete mensubu yedi hakim olduğunu’ savunmuştu.

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Erdoğan, bazı siyasetçilerin sınırları zorladığını söyleyerek “Bir genel başkan dün grup toplantısında yargı mensuplarıyla ilgili ahlak, edep, insaf, hepsinden önemlisi insanlık dışı sözler sarf etti” dedi.

Erdoğan’ın konuşmasından satırbaşları şöyle:

“Hiçbir yargı kurumu ve mensubu bir partinin, siyasetçinin, şahsın çıkarına göre karar vermekle mükellef değildir. Buna şahsım da dahildir.

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Adalet teşkilatımız bir dönem vesayet güçlerinin, bir dönem FETÖ ihanet çetesinin hatta avukatlar boyutunda baktığımızda diğer bazı terör örgütlerinin ağır saldırılarına maruz kaldı. Yargı kurumlarını hakiki manada millet adına karar veren ve devleti için çalışan bir yapı haline getirmek için çok büyük mücadeleler verdik

Hukuk ve hukukçuları sadece kendi işlerine gelen kararlar verildiğinde yüceltip aksi durumda yerden yere vuran zihniyeti şiddetle kınıyorum. Türkiye geçmişte adamına göre, meşrebine göre adalet uygulayan çetelerden çok çekti. Ülkemizin bir daha o kötü günlere dönmesine izin vermeyeceğiz”