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Yaramazlara biraz batar!

Erdoğan’dan ‘Katar emirinin annesine rant’ yorumu: Buna mani bir yasa mı var?

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Kanal İstanbul’un ‘rant‘ projesi olduğu ve Katar emirinin annesinin buradan arsa aldığı iddialarına yanıt olarak “Katar emirinin annesinin ülkemizden gayrimenkul satın almasına mani yasal olarak herhangi bir şey söz konusu mu?” dedi. Erdoğan, asgari ücretlilere ‘jest yapacağını’ da sözlerine ekledi.

Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamit el Sani’nin annesi Şeyha Moza bin Nasır el Misned’in Türkiye’de şirket kurup Kanal İstanbul güzergahındaki Arnavutköy’de 44 dönüm arazi satın aldığı ortaya çıkmıştı.

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‘George, Hans alsa konuşmazdınız’

“Bunu söyleyen insanlara sormak lazım; ‘Devletten hangi desteği alarak böyle bir yeri almış?‘” diyen Erdoğan şunları söyledi: “Bu dedikoduları duydum. Katar emirinin annesinin ülkemizden gayrimenkul satın almasına mani yasal olarak herhangi bir şey söz konusu mu? Yani bunu herhangi bir yerden George, Hans vesaire gelip almaya kalksa herhalde kimsenin sesi çıkmaz. Yani Katar emirinin annesi böyle bir alım yaptığı zaman niye rahatsız oluyorlar?”

‘Amerika’da, Almanya’da…Bütün bunlar var’

Katar emirinin kendisinin de zaten çeşitli yerler aldığını söyleyen cumhurbaşkanı sözlerini şöyle sürdürdü: “Yani biz bu kapılarımızı açmışız. Allah rahmet etsin Turgut (Özal) bey döneminde o zamanki Suud Kralı, Sevda Tepesi’nde büyük bir yer almışlardı. Zamanın belediye başkanı orada ‘İmar noktasında herhangi bir sıkıntı yok’ demişti ve Turgut bey de o beyana inanarak Suud kralına bunu söylemişti. Tabii orada da imar noktasında sıkıntı olduğu için o iş yürümedi. Ve hala o yer onlara ait. Bunlar çok tuhaf şeyler. Yani ülkemiz için hakikaten şık değil. Bunlar ülkemizin özellikle bu tür tasarruflarını aleyhe çevirecek adımlar, lehte şeyler değil. Yani İspanya’da bugün bakıyorsunuz adamlar dünyanın değişik yerlerinden nice insanlara, iş adamlarına, devlet başkanlarına yerler satıyorlar. Aynı şekilde Amerika’sında Almanya’sında bütün bunlar var. Bizim uluslararası çapta attığımız bu tür adımlarda yasal düzenlemesi var, her şeyi var bunların. Beyler rahatsız oluyor.” 

‘Asgari ücrette jestimizi yaparız’

Asgari ücret tartışmalarına da değinen Erdoğan, “İnşallah jestimizi yaparız da, burada yapmayalım daha” dedi.

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Cumhurbaşkanı şöyle konuştu: “Şu anda Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler bakanımız yaptıkları çalışmaları döner dönmez bize bir getirsinler. Bakalım son geldikleri nokta nedir, onu da bir kendilerinden görelim. İnşallah, tarafları memnun edecek bir adımı atarız.”  

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