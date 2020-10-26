Erdoğan’dan ‘Kapalı Maraş’ta piknik’ önerisi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, KKTC’de geçen haftalarda bir bölümü açılan Kapalı Maraş’ta piknik yapmayı önerdi.

Fotoğraf: AA

Erdoğan, bugün Ankara’da geçen hafta KKTC’de cumhurbaşkanı seçilen Ersin Tatar’ı ağırladı. İki lider, görüşmelerinin ardından kameraların karşısına geçti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk tarafının Kıbrıs’ta adil, kalıcı ve sürdürülebilir çözümden yana olduğunu ifade etti.

“Sadece Türk tarafının çaba göstermesi çözüm için kafi değildir” diyen cumhurbaşkanı, Rum tarafının da Kıbrıs Türk halkının eşit ortaklığı temelinde bir çözümü kabul etme niyetinin bulunmadığının aşikar olduğunu dile getirdi.

Erdoğan şöyle devam etti: “Yarım asrı geride bıraktığımız müzakere sürecinde artık mevcut parametrelerle neticeye varılamayacağının anlaşılması gerekiyor. Doğu Akdeniz’deki mevcut durumun müsebbibi 2003’ten bu yana uyarılarımızı dinlemeyen yapıcı önerilerimizi dikkate almayan Rum-Yunan ikilisidir.”

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#Canlı Cumhurbaşkanı Erdoğan (@RTErdogan): 15 Kasım’daki KKTC ziyaretimizde kapalı Maraş’ta hep beraber piknik yapalım. pic.twitter.com/TyR96MRJ17 — 24 TV (@yirmidorttv) October 26, 2020

Erdoğan, 15 Kasım’da KKTC’yi ziyaret edeceğini belirtirken, Kapalı Maraş’ta piknik yapılması önerisinde bulundu.

‘Beşli konferans önerisi son şans’

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC’nin açıkça reddetmesine rağmen Türkiye’nin Kıbrıs’taki askeri varlığı ile etkin garantörlük hakkını sıfırlama hedefinin vazgeçilmez bir anlaşma koşulu olarak masaya getirildiğini söyledi.

Tatar, “Türkiye’nin beşli konferans önerisi, Kıbrıs konusunda bir anlaşma için son şanstır” dedi.

KKTC cumhurbaşkanı, Doğu Akdeniz’deki gelişmelerin ele alınması için KKTC’nin de katılacağı bir konferans toplanması önerisinin de son derece gerçekçi ve yapıcı olduğunu belirterek “Bizim kimsenin hakkında gözümüz yoktur ama halkımızın, milletimizin hak ve hukukunun çiğnenmesine asla razı olmayız” ifadesini kullandı.