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Erdoğan’dan Kandil’de son durum: Toplantı halindeki PKK liderleri vuruldu

 

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Kandil’e yönelik operasyonların devam ettiğini belirterek PKK’lıların toplantı halindeki liderlerinin de vurulduğunu söyledi.

Fotoğraf: DHA (Temsili)

AKP’nin Şanlıurfa mitinginde yaptığı konuşmada Kuzey Irak’ta Kandil’deki PKK varlığına yönelik operasyonları da değerlendiren Erdoğan, “İlk operasyonda 20 uçakla Kandil’de 10 önemli noktayı vurduk. İkincisinde yine bir operasyon ve toplantı halinde Kandil’deki lider takımını hallettik” dedi.

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Erdoğan operasyonların süreceğini belirtti: “Sıra Urfa’nın yanı başındaki yerlere geliyor. Yakında buraları da teröristlerden arındırıp asli sahibi olan Arap, Kürt, Türkmen kardeşlerimize teslim edeceğiz. Şanlıurfa’nın yanı başındaki fitne kazanlarını devireceğimiz günler de yakındıBirileri umudunu kendilerine asla uzanmayacak ellere sarılmaya bağlamış olabilir. Biz bu meselenin çözümünün sahada var olmaktan geçtiğini biliyoruz. Onun için de size ona buna el uzatmayı değil, sınırın öte yanını kendi gücümüzle güvenli hale getirmeyi taahhüt ediyoruz.”

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