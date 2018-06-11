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Yaramazlara biraz batar!

Erdoğan’dan Kandil’de son durum: 20 uçak gitti, vurdu, döndü

 

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, PKK’nın merkez üssü Kandil’e yönelik operasyonla ilgili son bilgiyi verdi: “20 uçak gittiler, vurdular, döndüler.”

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Niğde mitinginde konuşan Erdoğan, sözlerine şöyle başladı: “Demiştim ya Kuzey Irak’ta Kandil demiştim, Sincar demiştim, hatırlayın. Ve oraya da operasyonumuzu başlattık. 20 uçağımızla 14 önemli noktayı yok ettik. 20 uçak gittiler, vurdular, döndüler.”

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Cumhurbaşkanı operasyonların devam edeceğini de söyledi: “Hedefimiz, bataklığın en büyüğünü kurutmak. Kandil’i, ülkemiz ve milletimiz için artık bir tehdit, terör kaynağı olmaktan çıkarıyoruz. Muhalefet istemese de nasıl Afrin’i, Cerablus’u, El Bab’ı, Azez’i katil sürülerinden temizlemişsek Kandil’deki terör bataklığını da Allah’ın izniyle kurutacağız. Siyasi uzantıları rahatsız olsa da terörü bu ülkenin gündeminden çıkaracağız.”

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