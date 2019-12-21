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Yaramazlara biraz batar!

Erdoğan’dan Kanal İstanbul açıklaması: Önümüzdeki haftalarda ihale yapacağız

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “CHP ne yaparsa yapsın biz bu projeyi yapacağız” diyerek Kanal İstanbul’u hayata geçirme konusundaki kararlılığını bir kez daha ifade etti. Erdoğan, önümüzdeki haftalarda ihale yapılıp projenin en kısa zamanda başlatılacağını söyledi.

Hizmet İhracatçıları Birliği’nin (HİB) ödül töreninde konuşan Erdoğan şöyle konuştu: “Şu anda ana muhalefetin başındaki zat. Biz ‘Kanal İstanbul’ diyoruz, o da çıkıyor diyor ki ‘Yapamayacaksınız’. Ya biz yapacağız. Sen ne yaparsan, biz bunu yapacağız. Bir taraftan da müteahhitleri tehdit ediyor. ‘Hangi müteahhit bu işin içerisine girerse, bilsin ki verdiği parayı -biz geliyoruz, geldiğimiz zaman- alamayacaktır’ diyor. Bir defa devletin ne olduğundan bihaber olan bir zat. Ne demek yahu? Sen gelemeyeceksin zaten o ayrı bir konu da. Devletlerde devamlılık esastır ve bir müteahhit bu işe girmiş, anlaşmasını, sözleşmesini yapmış… Biz inşallah önümüzdeki haftalarda ihaleyi yapıyoruz ve Kanal İstanbul’a başlıyoruz. Bunun çalışması, bir haftalık, bir aylık, bir yıllık değil, ta belediye başkanlığımın sonlarına doğru atılmış bir adımdır. Biz bu adımı hayata geçireceğiz. Dünyada nasıl Süveyş varsa, Cebelitarık varsa, bizde de Kanal İstanbul olacak.”  

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Meclis’te kabul edilen 2020 bütçesinin yeni bir dönemin müjdecisi olduğunu belirten Erdoğan, Libya’yla Akdeniz’de varılan anlaşmaya da değindi. Cumhurbaşkanı, isim vermeden “Mehmetçiğin görevi sınırı korumaktır” tezini savunarak Libya’ya asker gönderilme fikrine karşı çıkan CHP’ye seslendi: “Libya’yla bir anlaşma imzaladık. İçimizdeki birileri bundan rahatsız oluyor. Siz kimden yanasınız?

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