Erdoğan’dan kadro isteyen taşerona çifte azar: Yaptıklarımız şımartmasın

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Kütahya’daki programında kadro isteyen taşeron işçileri azarladı.

Aynı zamanda AKP genel başkanı Erdoğan, partisinin kongresinin yapılacağı salon önünde kalabalığa seslendi.

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Konuşma sırasında bir grup taşeron işçi, kadro taleplerini Erdoğan’a iletti ancak bekledikleri karşılığı bulamadı.

Cumhurbaşkanı işçilere şunları söyledi: “Siz bugüne kadar size ne anlatıldığını herhalde dinlemiyorsunuz, takip etmiyorsunuz, bilmiyorsunuz. Kaç kere meydanlarda, parlamentoda bunları konuştuk. Yine anlamıyorsunuz. Sen karayollarında kimin elemanısın? Devletin değil. İhale almış olan bir şirketin elemanı mısın? Bu bir. Eğer taşeron elemanıysan şu anda taşeronlar kalkıyor. Dolayısıyla orada karayollarının kendi şirketleri elemanlarını kendi alıyor.”

İkinci azar

Erdoğan, buradaki konuşmanın ardından salona geçip konuşmasına başladı. Ancak cumhurbaşkanı yine taşeron işçilerin talepleriyle karşılaştı.

Erdoğan, ‘İşçilere kadro’ sloganlarına şu karşılığı verdi: “İşçilerin hepsi hakkını almıştır. Aldığını bilmeyenler, gitsin anlayanlardan öğretsin. Siz hala 10 kişi, 15 kişi anlamamışsınız. Bütün bu yaptıklarımız birilerini şımartmasın. Kimsenin yapamadığını biz yaptık. Elemanların hepsini iş sahibi yaptık. Ne yapıldığını bilmeden, sloganik bir gençlik biz istemiyoruz.”

Yüzbinlerce taşeron işçiye KHK’yla kadro yolu açılmış, kamu iktisadi teşebbüslerinde (KİT) çalışan taşeron işçilerin kadroya alınmayacağı belirtilmişti.

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek de “KİT’lerin taşerona kadroya dahil edilmesi son derece yanlış olur” demişti. Toplamda 1 milyon 20 bin taşeron işçi kadro için başvurmuştu.