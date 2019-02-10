Erdoğan’dan kabzımallara: Cudi’de nasıl teröristlerin işi bitirildiyse, halde de bitiririz

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, sebze meyve fiyatlarını incelemek üzere hale giden müfettişleri dövme girişiminde bulunulduğunu belirterek “Devlet nasıl teröristlerin Cudi’de, Gabar’da, Tendürek’te mağaraların içinde işini bitirdiyse; halde terör estirenlerin işini de biz en kısa zamanda bitiririz” dedi.

Fotoğraf: Reuters

Hükümet bir süredir sebze meyve fiyatlarının hallerde komisyoncular (kabzımal) tarafından şişirildiği yönünde araştırma yürütüyor. Sebze meyve fiyatlarının düşürülmesi için ayrıca belediyelere tanzim satış mağazalarının kurdurulması için de çalışmalar son aşamaya geldi.

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Erdoğan, Sinan Erdem Spor Salonu’nu yanında kurulan çadırda yapılan İstanbul Sandık Başkanları Buluşması’na katıldı. Erdoğan, sebze meyve fiyatlarının düşürülmesi için yaptıkları çalışmaları anlattı: “Hazine, Maliye, Gıda, Tarım bunun yanında Ticaret Bakanlığı’mız hep birlikte hükümetimiz el ele verdik. Ve siz böyle mi yapıyorsunuz? Peki. Biz de şimdi sizlere satış mağazalarıyla, tanzim satışlarla illere giriyoruz. Ve bu illere inşallah yarından itibaren buralar kuruluyor. Buralarda adeta maliyetine bunu vatandaşımıza satacağız.”

Cumhurbaşkanı, Ticaret Bakanlığı müfettişlerinin fiyatlarla ilgili rapor tutmak üzere gittikleri halde ‘kovana çomak sokulduğu için’ dövmeye kalkışanlar olduğunu aktardı: “Eğer kendini devletten güçlü zannedenler varsa şunu bilsinler ki; devlet nasıl teröristlere Cudi’de, Gabar’da, Tendürek’te mağaraların içinde işini bitirdiyse; halde terör estirenlerin işini de biz en kısa zamanda bitiririz. Benim vatandaşımı sömürenler karşısında bizi bulacaklar. Biz milletimizin sömürülmesine müsade edemeyiz. İnşallah bu sömürüye de bitireceğiz.”