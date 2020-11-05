Erdoğan’dan, ‘İzmir’e turistik gezi yaptı’ dediği CHP liderine: Sus da adam sansınlar

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, deprem sonrasındaki açıklamalarını gerekçe göstererek CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na yüklendi: “Sus da adam sansınlar.”

Lideri olduğu AKP’nin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’nda konuşan Erdoğan şunları söyledi: “Ana muhalefetin başındaki zat beşinci gün deprem bölgesine yaptığı turistik gezide, ‘Bu kadar zaman oldu hala enkazlar kaldırılmadı’ diyor. Eğer enkaz kaldırmada bir yarışın içerisine girilmiş olsaydı, beşinci gün enkaz altından o yavru nasıl çıkarılacaktı? Bildiğin iş için konuşursun, bilmediğin iş için neden konuşuyorsun? Sus da adam sansınlar. Sen İzmir milletvekilisin orada kalman lazım, şöyle bir uğrayıp gidiyorsun. Oradaki arkadaşlar hakkında ileri geri konuşuyorsun. “

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‘CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun geçmişte olduğu gibi bu sefer de Kızılay’a verip veriştirdiğini’ belirten Erdoğan, çadır sıkıntısı yaşanmadığını belirterek, “Yurtlar da hazır ama vatadandaşlarımız ilk günlerde çadırda kalmayı tercih ettiler” dedi.

Satır başları

Fotoğraf: AA

Erdoğan’ın konuşmasından satır başları şöyle:

*36 kişinin tedavisi sürüyor.

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*Bir yıl içinde depremzedelere konutları teslim edeceğiz. İnşaata bir ay içinde başyalacağız.

*İzmir’de, stoklardaki bin konteyneri kullanacağız.

*AFAD’ı kurduk. Niye? Afet bölgelerinde etki alanlarında zafiyet oluşmasın diye.

*Öncelikli olan 1.5 milyon konutu dönüştürmeyi planlıyoruz. Bu yıl 100 bin TOKİ konutu projesine başlamıştık. Önümüzdeki yıl 100 bin TOKİ konutu projesine daha başlıyoruz.

*TOKİ ile başlatılan konut atılımı özel sektörün de gayretleriyle önemli bir dönüşümün gerçekleşmesini sağlamıştır. Hala dönüştürmemiz gereken 6.7 milyon konut bulunuyor.

‘Ülkenin bir ucundan diğerine zincir…’

*1 milyon yeni üye hedefimize ulaşıyoruz. Toplamda 11 milyon 200 bin üye sayısını yakaladık. Üyelerimiz el ele verseler, rahatlıkla ülkenin bir ucundan, diğer ucuna kadar bir zincir oluşturabilir.

*AK Parti’nin hiçbir il, ilçe başkanı, yöneticisi milletten kopuk olamaz. Olanlar fuzuli yer işgal ediyor demektir. Telefonlarınız 24 saat açık olmalı.

*İstanbul biz belediye başkanıyken çöl gibiydi en çok ağacı biz diktik.

‘Teröristler ormanlarımızı yaktı’

*Teröristler, benzin dökerek İskenderun’da, Hatay’ın farklı ilçelerinde ormanlarımızı yaktılar.

*2020’nin 11 ayında çiftçilerimize 17.1 milyar lira destek verdik. Hani diyor ya “Çiftçilerimiz aç, susuz” Kulağı var duymuyor, gözü var görmüyor. Anlamaz bu işlerden sadece iftira atsın.

*Geçen yılki sertifikalı tohum üretimimiz, bizden önceki döneme göre seki kat arttı. Ata Tohumu Projemizi çok önemsiyoruz.

*Türkiye, geçen yıl elektriğin yüzde 62’sini yerli ve milli kaynaklardan elde etti. Sıfır atık projemiz yaygınlaştıkça plastik kirliliğinin azaldığını gördük. Çevre konusunda daha çok adım attık. Bunları da öğren Bay Kemal.

Teşkilatlara uyarı: Hesabi değil hasbi seçim

*İl Kongrelerini stadyumlarda yapıyoruz salgın nedeniyle, devam edeceğiz. Teşkilatlarımızda ‘sen-ben olayını’ bir kenara bırakalım. Kanaat önderi arkadaşlarımızı özellikle tercih ederek il teşkilatlarımızı oluşturalım. Bir davanın erbabı olarak yapalım ve bakışımız da böyle olsun. Gönül sofrasını böyle kuralım. İl başkanları ve teşkilatlarını hesabi değil hasbi olarak seçeceğiz. Tabii yüzde 30’u hanım kardeşlerimize ayırmanız isabetli olacaktı.