Erdoğan’dan İsviçre’deki ‘silahlı’ gösteriye yanıt: Gereken neyse yapacağız

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, İsviçre’de ağır ve provokatif ifadelerle protesto edilmesine tepki gösterdi: “Gereken neyse yapacağız.”

Bern kentinde düzenlenen protesto gösterisinde siyah zemin üzerinde Erdoğan figürü ve bir adet silah çizimi bulunan pankartta, İngilizce ‘Erdoğan’ı kendi silahıyla öldürün’ ifadesine yer verilmişti.

Protestocular, Erdoğan için ‘diktatör’ ve ‘terörist’ diye slogan da atmış, geniş güvenlik önlemlerinin alındığı protestoda PKK bayrakları ve PKK lideri Abdullah Öcalan posterleri kullanılması da dikkat çekmişti.

Dışişleri Bakanlığı, İsviçre’nin Ankara Büyükelçisi Walter Haffner’ı çağırarak, mitingden duyduğu rahatsızlığı iletmişti.

Sancaktepe’deki toplu açılış töreninde konuşan cumhurbaşkanı, “İsviçre Parlamentosu’nda resmimi asıp yanağıma silah dayıyorlar, buna kimse ses çıkarmıyor. Bizler de bunun karşısında gereken neyse yapacağız” dedi.

Vatikan’da Katolik dünyasının dini lideri Papa Francis’le bir araya gelen Avrupalı siyasileri hatırlatan Erdoğan, sözlerini şöyle bitirdi: “Hayırdır Vatikan’da neden bir araya geldiniz? Papa ne zamandan beridir Avrupa Birliği üyesi oldu? Papa’nın huzurunda neden buluştunuz? Haçlı ittifakı eninde sonunda kendini gösterdi. Siz Türkiye’yi Müslüman olduğu için içeriye almıyorsunuz.”