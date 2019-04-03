Erdoğan’dan İstanbul seçim sonucu yorumu: Bunlar topal ördek

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, İstanbul’daki yerel seçim tartışmalarıyla ilgili yorum yaparken ‘bunlar topal ördek‘ ifadelerini kullandı.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

İstanbul’da İmamoğlu, yüzde 48.79, AKP’li rakibi Binali Yıldırım ise yüzde 48.51 oy aldı. Arada 23 bin 945 oy fark var. Ancak AKP, geçersiz oyların yeniden sayılmasını isterken, Yıldırım’ın binlerce oyunun başka partilere yazıldığını öne sürüyor. YSK bazı ilçelerde AKP’nin itirazı üzerine geçersiz oyların yeniden sayılmasına karar vermişti. İmamoğlu ayrıca Erdoğan’a da ‘sürece katkıda bulunması‘ çağrısında bulunmuş ve kendisini tebrik etmesini istemişti.

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Erdoğan, Kandil nedeniyle gittiği Çamlıca Camii’nde vatandaşlarla sohbet etti.

Erdoğan, İstanbul seçim sonuçlarına ilişkin şunları söyledi: “Çoğunluğu bizde. Şu anda hâlâ her şey devam ediyor. Öyle de olsa, bunlar neye dönmüş biliyor musun, bunlar topal ördek.”

Kandil dolayısıyla dün gittiği Çamlıca Cami'nde vatandaşlarla sohbet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerel seçim sonuçlarını da değerlenirdi.



▪️Erdoğan, "Çoğunluğu bizde. Şu anda hala her şey devam ediyor. Öyle de olsa, bunlar neye dönmüş biliyor musun, bunlar topal ördek" dedi. pic.twitter.com/GB1qFF91bE Reklam April 3, 2019

‘Topal ördek‘ benzetmesi başkanlığı kazanan ancak meclis çoğunluğunu kaybeden liderler için kullanılıyor.



