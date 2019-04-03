Diken

Yaramazlara biraz batar!

Erdoğan’dan İstanbul seçim sonucu yorumu: Bunlar topal ördek

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, İstanbul’daki yerel seçim tartışmalarıyla ilgili yorum yaparken ‘bunlar topal ördek‘ ifadelerini kullandı.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

İstanbul’da İmamoğlu, yüzde 48.79, AKP’li rakibi Binali Yıldırım ise yüzde 48.51 oy aldı. Arada 23 bin 945 oy fark var. Ancak AKP, geçersiz oyların yeniden sayılmasını isterken, Yıldırım’ın binlerce oyunun başka partilere yazıldığını öne sürüyor. YSK bazı ilçelerde AKP’nin itirazı üzerine geçersiz oyların yeniden sayılmasına karar vermişti. İmamoğlu ayrıca Erdoğan’a da ‘sürece katkıda bulunması‘ çağrısında bulunmuş ve kendisini tebrik etmesini istemişti.

Reklam

Erdoğan, Kandil nedeniyle gittiği Çamlıca Camii’nde vatandaşlarla sohbet etti.

Erdoğan, İstanbul seçim sonuçlarına ilişkin şunları söyledi: “Çoğunluğu bizde. Şu anda hâlâ her şey devam ediyor. Öyle de olsa, bunlar neye dönmüş biliyor musun, bunlar topal ördek.

Topal ördek‘ benzetmesi başkanlığı kazanan ancak meclis çoğunluğunu kaybeden liderler için kullanılıyor.

İmamoğlu, mazbatasını istedi: Kazananın elini kaldırmak bu kadar zor mu?

YSK başkanı: İstanbul’da bazı ilçelerde geçersiz oylar sayılıyor, sonuç bağlayıcı

YSK olağanüstü toplandı: İstanbul’un yedi ilçesinde geçersiz oyların sayımı sürecek

AKP sözcüsü: Geçersiz oylara bakılmalı, hak edilmeyen zafer peşinde koşmayız

İmamoğlu: Bütün CHP’lileri seçim kurullarında nöbete davet ediyorum

AKP’li Yavuz: İstanbul’da 17 bin 410 oyda usulsüzlük tespit ettik

Özhaseki: Sandıktan çıkan sonuca saygımız var ama itiraz edeceğiz

AA İstanbul’da oyların tamamını açıkladı: İmamoğlu 23 bin 945 oy önde

AKP de İstanbul’da ‘Biz kazandık’ dedi

Yıldırım: İstanbul’da iptal oyları sonucu değiştirebilir

AA İstanbul’da oyların tamamını açıkladı: İmamoğlu 23 bin 945 oy önde


SON HABERLER

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...