Erdoğan’dan ‘İslam dünyası’na eleştiri: Kınamaktan başka bir şey yapamıyoruz

İsrail’in Filistinlilere yaptığı katliam nedeniyle bugün İstanbul’da ‘Zulme Lanet Kudüs’e Destek’ mitingi düzenlendi.

Yenikapı’da düzenlenen mitingde konuşan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Hazreti Ömer’in Kudüs’ü kimsenin burnu kanamadan fethettiğini söyledi.

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Erdoğan, asılar sonra ‘Haçlıların Kudüs’e yürümek için insan toplandığını, Anadolu’ya 600 bin kişi girdiklerini ancak tüm vahşetlerine rağmen 100 bin kişi çıktıklarını’ ifade etti.

Cumhurbaşkanı, kendileri için Çanakkale ve Kudüs’ün aynı olduğunu belirterek şunları kaydetti: “İsrail 1947’den beri dilediğini yapıyor, bugün de aynı pervasızlıkla yoluna devam ediyor. Bu gerçekleri görmezden gelemeyiz. İşte ABD’nin aldığı son kararla Kudüs’ün mahremiyetine bir kez daha el uzatıldı. Mescid-i Aksa giderek sıklaşan bir şekilde radikal siyonistlerin çizmeleriyle kirletiliyor. El-Halil Camisi hala işgal altında ve biz Müslümanlar kınamaktan başka bir şey yapmıyoruz, yapamıyoruz.”

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Erdoğan, “Açık konuşacağım; Müslümanlar aralarındaki çatışmalarda, çekişmelerde, ihtilaflarda birbirlerine ne kadar şedidse, ne kadar tahammülsüzse hatta ne kadar vicdansızsa, hasımlarına karşı da o derece pısırık, cesaretsiz, korkak bir görüntü içindedir” dedi.

‘Hangi delikte Abu Dabi?’

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de şunları söyledi: “Soruyorum, nerede insanlık? Nerede medeniyet, nereye sindi vicdan ve adalet? Hani Riyad? Hangi delikte Abu Dabi? Nereye kayboldu Kahire? Malum İslam ülkeleri kaçak güreşiyor, Kudüs’ü anmadan, Filistin davasına temas etmeden, İsrail ve ABD’yi ağızlarına almadan cılız kınama mesajlarıyla durumu kurtarmaya çalışıyorlar. Alayına yazıklar olsun, alayına yuh olsun. Korkaklık bunların ruhlarına işlemiş. İşbirlikçilik bunların meziyetleri haline gelmiş. Müşriklere hizmet, münafıklığa himmet bunlara nüfuz ve sirayet etmiş.”

Mitingde Mitinge Meclis Başkanı İsmail Kahraman, Başbakan Binali Yıldırım ve Filistin Başbakanı Rami el-Hamdallah da bir konuşma yaptı.

AA, mitinge 500 bin kişinin katıldığını iddia etti.