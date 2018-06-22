Erdoğan’dan İnce’ye: Parası olan köprüden geçer, sandalla geç karşıya, hepten ücretsiz

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, AKP döneminde yapılan köprülerin bayramda ücretli olmasını eleştiren Muharrem İnce’ye seslendi: “Parası olan Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nden geçer, diğerleri diğerlerinden geçer. O zaman sen de bir ve ikinci köprüden git, elini tutan mı var? Veyahutta da sandalla geç karşıya, bunu da yapabilirsin, çok daha isabetli olur, hepten ücretsiz.”

Ramazan Bayramı’nda ‘devletin işlettiği’ köprü ve otoyolların ücretsiz olacağı açıklanmıştı.

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CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce “Bayramda Özal’ın, Demirel’in yaptığı köprüden bedava geçeceksiniz, Erdoğan’ın yaptığı köprüden para ile geçeceksiniz. Soyuluyorsunuz, soyuluyorsunuz” diye konuşmuştu.

Erdoğan’ın buna yanıtıysa “İnşallah bir dahaki bayrama onları da ücretsiz yaparız” olmuştu.

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Cumhurbaşkanı, İstanbul’da üç ayrı mitingde konuştu: “Birinci ve ikinci köprü ile otoyollar, bayramda ücretsiz çünkü her bayram öncesi AK Parti hükümeti Bakanlar Kurulu kararıyla köprü ve otoyolları bedava yapıyor. Bu bizim bugüne kadar yaptığımız uygulama Bay Muharrem. Sen bundan rahatsız mısın? O zaman sen de bir ve ikinci köprüden git, elini tutan mı var? Oralardan git, niye oradan gitmiyorsun veyahutta da sandalla geç karşıya, bunu da yapabilirsin, çok daha isabetli olur, hepten ücretsiz. Kalkıp da devletin kaynakları çeşitlendirerek bu kadar güzel bir eseri Türkiye’ye kazandıracak, sen buna leke atmak için her türlü taklayı atacaksın.”

İnce’ye “Kardeşim öyle veya böyle sen işine gelen köprüden geç” diyerek seslenen Erdoğan şöyle devam etti: “O pahalı olandan geçme, onu biz özel sektöre yaptırdık, bu kaynakların çeşitlendirilmesidir. Parası olan özel sektörün, Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nden geçer, diğerleri diğerlerinden geçer. Bay Muharrem sen onlardan geç.”