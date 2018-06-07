Erdoğan’dan İnce’ye: Mutluluğu, huzuru neyle getirecek?

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, rakibi Muharrem İnce’ye yüklenirken, projelerinden bahsetti.

CNN Türk-Kanal D ortak yayınında soruları cevaplayan Erdoğan’ın açıklamalarından satır başları şöyle:

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“*Bizim beyannamemizin beyanatı onları neden rahatsız ediyor? Biz bir tecrübeyi gündeme getiriyoruz. 16 yılın tecrübesi var. Biz boş durmadık. Türkiye’de ne eksik ne fazla bunu gördük. Rahatsız oluyorlar. Bunlar daha çırak bile değil. Bir bakkalı çırağa emanet eder misiniz? Biz şimdi baş ustalık için bize icazet verin diyoruz vatandaşa. Aylardır çalışıyoruz. Aylardır seçim beyannamesine çalışıyoruz. Şu anda biz hâlâ çalışıyoruz. Gençlere külliyede hanım bir sahur verdi. O sahurdan önce de çalışmalarımızı yaptık. Ben de hanımın çalışmalarına katıldım. 400’e yakın gençle sahur yaptık. O saate kadar yine devam.

* Sayın İnce’nin yeni yönetim anlayışı diye bir derdi var mı? Ben öyle bir şey duymadım. Teröre yönelik meydanda bir söz duydunuz mu? Sizler duyduysanız ayrı. Ben meydanlarda terörü anlatıyorum o ise terör üzerine giden bir kahramanın üzerine gidiyor. Biz kaç terörist etkisiz hale getirdiğimizi anlatıyoruz. O ise terörist başı ile gelen ‘meydanlara dökülün’ diyerek Kürt kardeşlerimizi sokağa döken Demirtaş’ı ziyaret ediyor. Ben bunları bir proje olarak değerlendiriyorum. Bunlar bir proje örgüt. Bu dayanışmayı anlamak mümkün değil.

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* Sözde Adalet Yürüyüşü’nde de yanlarında bu terör örgütü desteğiyle parlementoya girenler vardı. Bunların bir kısmı cezaevinde bir kısmı yurtdışında. Bunlar da gidip Edirne’de böyle bir zatı ziyaret ediyor. Herkesin konumunu iyi belirlemesi gerektiğini düşünüyorum.

Komünistlere çattı

* Malum daha kısa bir süre önce Boğaz’da bir yalıya gemi çarptı. Allah göstermesin bu bir tanker olabilirdi. Tanker olsaydı büyük bir felakete dönüşürdü. Yıllar önce Haydarpaşa Limanı önünde olmuştu. O zamanlar Selimiye taraflarında aylarca yanmıştı. Bu her an olabilir. Yalıların bir çoğuna bu tür gemiler çarpmıştır. Aslında bu proje stratejik bir projedir. Bunu yaptığımızda İstanbul’a güzellik katıp stratejik damga vuracağız.

* Birinci, ikinci köprü olayında da koministler ‘istemezük’ diyorlardı.

İnce ince bir şeyler yapmaya çalışıyor. Derslerine daha iyi çalışması lazım. Yeni yönetim sisteminde ne var ne yok. Son hafta ben bunları anlatacağım. Bakan sayısı nereye iniyor. Şimdi açıklamayalım bunları. Sermayeyi bitirmeyelim.

Şu anki sistemde bilekleriniz bağlı, bazı yerlere gidemiyoruz. Süreyi hızla işleten bir sistemle Türkiye’yi uçurmak istiyoruz.

‘Huzuru neyle getirecek?’

* Dün gençlere söylediğim gibi onlar bir ön açtılar biz de söyledik. Çalışma Sosyal ve Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı’nı, gençleri ilgilendirdiği için söyleyelim dedik. ‘Ben şimdi mezun oluyorum, halim ne olacak?’ diye sordular. Onları ilgilendiriyordu. Yeni haftada açıklayacağız.

*Sayın İnce’nin performansını takip etmek işim değil. Ben biz ne durumdayız diye bakarım. Fakat söylediğiniz bir proje değil temennidir. Mutluluğu, huzuru neyle getirecek? Bunu ortaya koyması lazım.

* Türkiye’yi dört ana sütun üzerinde yükselteceğiz dedik. Eğitim, Sağlık, adalet, güvenlik. Bu ise şimdi kaçak güreşiyor. Biz bir şey söylüyorsak ‘Ben söylemiştim’ diyor. ‘Millet Bahçesi’ diyoruz, ‘Ben onu söylemiştim’ diyor.

‘Butik şehirler kuracağız’

* (Havalimanına park) Central Park’ın dört katı büyüklüğünde. Bu daha ham. Şimdi statlar yapıyoruz. Eski statları da millet bahçesine dönüştürüyoruz.

* Biz bir TV programı yapacağız. Onda Havalimanı’nın son halini paylaşacağız. Bununla biz Türkiye’nin dünyaya bakışını, dünyanın da Türkiye’ye bakışını değiştireceğiz. İlk anlarda burasının yolcu potansiyeli yılda 90 milyon olacak. 2023’te yolcu potansiyeli 150 milyona çıkacak. 150-200 arasında değişebilir. Niye bize hasım, rakip gözüyle bakıyorlar? Türkiye büyüyor, uçuyor. Böyle bir projeyi hazmedemiyor. Kanal İstanbul’un gerekliliği ne? Biz butik şehirler kuracağız. İstanbul’un güzelliğine bir güzellik daha katacağız. Panama’yı dünyada kimse bilmez. Ama Panama Kanalı ile tanınıyor. Süveyş aynı şekilde tanınıyor. İstanbul da böyle tanınacak. “