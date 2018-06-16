Erdoğan’dan İnce’nin TV davetine ret: Üzerimizden kalkıp reyting sağlayacak

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, kendisini televizyonda canlı yayında tartışmaya davet eden CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’ye yönelik “Üzerimizden kalkıp reyting sağlayacak kendine” diye konuştu.

İnce, Erdoğan’ın kendi seçeceği bir televizyon kanalındaki canlı yayında ülke meselelerini tartışmak istediğini seçim kampanyası sürecinde sık sık dile getirmiş, son olarak memleketi Yalova’daki mitingde “Erdoğan’a, istediği bir kanalda, diplomasını sormamak şartıyla, sadece ekonomiyi konuşmak için davet gönderiyorum” demişti.

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Kanal 7’de gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan bu konuda İnce’ye cevaben “Utanmadan sıkılmadan televizyona davet ediyor. Üzerimizden kalkıp reyting sağlayacak kendine. Biz seni muhatap alır mıyız” dedi.

‘OHAL yine gelebilir’

Diğer yandan, son olarak 24 Haziran’da tekrar iş başına gelirlerse ilk işlerinin olağanüstü hal (OHAL) uygulamasını kaldırmak olacağını açıklayan Erdoğan’a, canlı yayında “OHAL’in gelmesi sorun değil, eğer OHAL’i gerektirecek bir durum söz konusu olursa OHAL yine gelir ama niçin gelir, terörle mücadele için gelir” diye konuştu.