Erdoğan’dan İnce’nin randevu talebine: Partimde kabul edebilirim

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, kendisinden randevu isteyeceğini açıklayan CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’ye yanıt verdi: “Partimde kendilerini kabul edebilirim.”

İnce, cumhurbaşkanı seçimlerinde adaylığını açıklayan isimleri tek tek ziyaret etmek istediğini ve buna HDP’nin Edirne Cezaevi’nde tutuklu bulunan adayı Selahattin Demirtaş’ın da dahil olduğunu belirtmişti.

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Demirtaş için Erdoğan’a çağrıda bulunan İnce “Demirtaş’ı hapiste tutma, gel erkekçe yarışalım” demişti.

Sırp mevkidaşı Aleksandar Vuçiç ile ortak basın toplantısı düzenleyen Erdoğan’a “Muharrem İnce’yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde ağırlayacak mısınız? TV programına çıkacak mısınız?” diye soruldu.

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Erdoğan şöyle yanıt verdi: “Ben ikinci sorunuzdan başlayayım. Özellikle televizyondaki tartışma olaylarına kesinlikle girmek istemiyorum. Çünkü üzerimizden kimsenin prim yapmasını istemiyoruz.

Ancak partimde kendilerini kabul edebilirim. Çünkü burada kabul olayı farklı bir olay. Şu anda bizler partilerin adayları olarak buna girmiş bulunuyoruz. Hem partinin genel başkanı olarak, hem de partimde bu kabulün daha doğru olacağını düşünüyorum. Ve randevu talebinde bulundular. Ve bu talebe de kısa zamanda cevap verir ve partimizde kendilerini kabul ederiz. Partimize de ayakları alışmış olur.”