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Yaramazlara biraz batar!

Erdoğan’dan İnce’nin ‘hırsız’ iması için AKP’li vekillere talimat: Hepiniz dava açın

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, partisinin vekillerine çağrı yaptı: “Bu İnce’ye hepiniz dava açın.”

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, dün Bilecik’te yaptığı mitingde şöyle demişti: “Toplumda genel olarak siyasetçinin hırsız olduğu yönünde bir önyargı var. Valla bunun doğruluk payı var mı? Var… Hepsi doğru mu? Hepsi doğru değil. Peki bu önyargıyı nasıl yıkacağız. Hesap veren olacağız.”

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Konya mitinginde konuşan cumhurbaşkanı, kendisi dışındaki cumhurbaşkanı adaylarının “Yıkacağız, yaptırmayacağız, kapatacağız, eskiye döneceğiz” dediğini savundu.

Erdoğan şöyle devam etti: “Ben de buradan tüm milletvekillerine diyorum; evet bu İnce’ye hepiniz dava açın. Benim milletvekili arkadaşlarıma hırsız ithamında bulunan bu İnce’ye dava açın. Hızlarını alamayıp milli iradenin tecelligâhı olan Meclis’i, burada görev yapan milletvekillerimizi ‘hırsız’ olarak itham edecek kadar ileri gidiyorlar. Bunlar dağıttı. Bunlar kayış attı, kayış. Milletvekillerine nasıl böyle bir ifade kullanırsın. Sen de hırsızsın o zaman. Nasıl bunu kullanıyorsun? Senin partinin milletvekilleri de hırsız. Neymiş, boyacı öyle demiş. Allah Allah, şu hale bak. Aklı nereden alıyor?”

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