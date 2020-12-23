Erdoğan’dan İmamoğlu’na: Seçim öncesi Yasin okumak sana bir şey getirmez

Cumurbaşkanı Tayyip Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) Mevlana’nın ölümünün 747’nci yılı nedeniyle düzenlediği Şeb-i Arus etkinliğinde Türkçe Kuran okunmasına tepki gösterdi.

İsim vermeden Başkan Ekrem İmamoğlu’nu eleştirdi: “Seçim öncesinde Eyüp Sultan’da Yasin suresinin bir bölümünü okumak sana bir şey getirmez. Onu da Türkçe okusaydın.”

Reklam

Erdoğan’ın gündeminde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin HDP’nin eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş’ın tahliye edilmesi yönündeki kararı da vardı. Erdoğan kararı ‘çifte standart ve ikiyüzlülük’ olarak niteledi.

Lideri olduğu AKP’nin Meclis’teki grup toplantısında konuşan Erdoğan şunları söyledi: “CHP zihniyetini anlamak için son günlerdeki uygulamaları anlamak lazım. Nasıl tek parti faşizmine döndüklerini görmek bazı örneklerle mümkün. Mevlana’nın vuslat töreni adı altında asılardır süren geleneği yıkmaya kalktı. Türkçe Mevlevi Mukabale İstanbul’da sergilendi. ‘Allah’u Ekber’ demekten imtina eden, Türkçe ezan okutanların hevesleri hortladı. İnanmıyorsanız saygı göstereceksiniz. Hz Mevlana’nın izinden gidiyorsanız bu yolun geleneklerine saygı göstermek zorundasınız. “

‘İstiklal Mahkemeleri’ni yeniden kurmaya gider’

Tasavvuftaki “Edep yahu” ifadesini anımstan cumhurbaşkanı şöyle devam etti: “Kuran-ı Kerim’e inanıyorsanız saygı göstereceksiniz. Seçim öncesinde Eyüp Sultan’da Yasin suresinin bir bölümünü okumak sana bir şey getirmez. Onu da Türkçe okusaydın. Korkarız bu işin sonu İstiklal Mahkemeleri’ni yeniden kurmaya kadar gider. Bu çarpık hesap bizden önce milletten döner.“

Reklam

“Meclis’te kabul edilmesiyle bütçe artık iktidarı ve muhalefetiyle tüm milletin bütçesi haline gelmiştir” diyen Erdoğan amaçlarınn bir yandan salgının etkilerini azaltmak hem de ülkeyi hedeflerine doğru götürmek olduğunu söyledi.

Hakaret olmadıkça her eleştiriye açık olduklarını belirten Erdoğan’ın hedefinde yine CHP vardı: “Fikri olan firkini söyleyen olmayan da yalanla iftiyara başvurur. Bu yola başvuranlar olduğunu da gördük. Mevlana’nın dediği gibi testinin içinde ne varsa dışına da o sızar. Şahsımıza, grubuma ahlak dışında saldıranların yaptıkları içlerindeki nefreti dışarı yansıtmaktır. Bunun takdirini milletimize bırakıyorum.”

Muhalefetin, “Çamur at izi kalsın” mantığıyla yalan söylediğini savunan Erdoğan, bu zihniyetle bir yere varılamayacağını söyledi.

“Polis CHP’nin arzusu istikametinde davranıyorsa aferin kanuna ve amirlerine göre davranıyorsa zorba, öğretmen CHP’liyse iyi yoksa değil. Bu ülkede kimsenin CHP’nin istediği gibi davranma mecburiyeti yoktur” diyen Erdoğan, CHP’lilerin kendilerini hala tek parti döneminde olduklarını düşündüğünü ifade etti.

Erdoğan’ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

*Milletin böyle bir talebi yokken, ideolojik, turistik, ticari hesaplarla dini sembollerimize sataşılmasını art niyetli buluyoruz.

*Gün geçmiyor ki CHP’de taciz, tecavüz olayı olmasın. Adliye adliye geziyorlar. Çıkıp, “Bizim başkanlarımız temiz” diyor. Ciddi anlamda check-up’tan geçmeli. Hem fiziken hem ruhen. Muhalefetteyken böyle davranan Allah korusun iktidarda neler yapar.

*(Kılıçdaroğlu’na gönderme) Bu zihniyetin temsilcisi olan zat, ülkemize yurt dışı ve yurt içinden kaynak kazandırmak için zaman zaman başvurduğumuz Varlık Barışı uygulamasını uyuşturucu fuhuş ve organ ticaretiyle irtibatlandıracak kadar alçaldı ve düştü.

*Kendi ülkesine ve halkına husumeti siyasetinin merkezine oturtan zihniyeti, ona sufle verenlerle birlikte tarihe gömmek boynumuzun borcudur.

*Ülkemizi geriye değil ileriye doğru götürecek her hizmetin başımızın üzerinde yeri vardır. Ama milletimizin değerlerine, tarihine, kültürüne yönelik terbiyesizliği, saldırıyı da hoş göremeyiz.

*CHP’nin kafasında 1940’ların faşit uyglamasına dönüş hesabı varsa bu yanlıştır.

*Dış politika vizyonları Kemalist Türkiye’den faşist İtalya’ya selam göndermek olanlar bu özgüveni anlayamaz.

*Üniversite öğrencilerimize müjde vermek istiyorum. Kredi ve burs miktarını belirledik. 2020’de toplam 9 milyar 670 milyon lirayı buldu. 2021’de 550’den 650 liraya çıkardık. 1100 lira olan yüksek lisansı 1300 liraya, doktorada 1650 lira olan ödemeyi 1950 liraya çıkardık.

*Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) Selahattin Demirtaş için verdiği karara da değinmek istiyorum. AİHM bizim mahkemelerimiz yerine geçecek karar veremez. AİHM bu kararı iç hukuk yolları tüketilmeden istisnai bir adım attı. Bunlar siyasidir gerekçesini biliyoruz. 6-7 Ekim olaylarında onlarca vatandaşımızın ölümünün sorumlusunun tahliyesini istemesi çifte standarttır, ikiyüzlülüktür. Ey AİHM sen anlamasan da biz anlatmaya devam edeceğiz.

*İstisnasını bir kenara bıraksak bile, Selahaddin Demirtaş’la ilgili hüküm, aynı mahkemenin mesela İspanya’daki Batasuna Partisi kararındaki gerekçelerle açıkça çelişmektedir.

*Aynı mahkemenin FETO’yla ilgili aynı tavrı sergilyeceği görülüyor.

*Yeni yılda ABD ve Avrupa ile olan münasebetlerimizde yeni bir sayfa açmayı arzu ediyoruz. Çok yönlü siyasi, ekonomik ve askeri işbirliklerimizi ABD ile köklü bağlantılarımızın alternatifi olarak görmüyoruz. AB’nin de Türkiye’yi kendinden uzaklaştıran stratejik körlükten biran önce kurtulmasını ümit ediyoruz.