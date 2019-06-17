Erdoğan’dan İmamoğlu’na görev şartı: Validen özür dilemezse o makama gelemez

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, bu akşam İstanbul’da yaptığı konuşmada, 23 Haziran’daki İstanbul seçiminde ‘Millet ittifakı’ adayı Ekrem İmamoğlu’nun ‘seçilse bile belediye başkanlığı makamına getirilmeyeceğine’ işaret etti. Erdoğan, bunun için İmamoğlu’nun önce Ordu valisinden özür dilemesi gerektiğini öne sürdü.

Fotoğraf: T.C. Cumhurbaşkanlığı (Twitter)

Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen ’94 Ruhuyla Cihannüma ve Kadim Dostlar Buluşması’nda yaptığı konuşmada, ‘Millet ittifakı’ adayı CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun, Ordu-Giresun Havalimanı’nda VIP salonuna alınmaması olayı üzerinde durdu. Erdoğan, şöyle dedi: “Ordu’da bu milletin, devletin valisine ne diyor, ‘it’ diyor. Bu nasıl kucaklama ya? Benim milletimden, başta Ordu Valimiz olmak üzere özür dilemedikçe böyle bir adaylığa bırakın layık olmak, böyle bir makama gelemez.”

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Erdoğan’dan ‘CHP faşizmi’ nitelemesi

Erdoğan, 1994’ten önce İstanbul’un, yolsuzlukla, yoksullukla, yasaklarla anıldığını da iddia etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İmamoğlu’nun görev yaptığı 18 günde İstanbul Büyükşehir Belediyesi verilerinin kopyalanmasını istemesi hakkında da şöyle dedi: “Veri kopyalama diye bir olayın içerisine girdi. Madem seçildin bu işlerle neden uğraşıyorsun? Bu FETÖ sanatıdır. CHP’nin adayı ve onu parlatan lobiler 18 gün süreyle işgal ettikleri koltuğu, İstanbul’un 25 yıllık kazanımları yanında tüm geçmişiyle hesaplaşmanın aracı haline dönüştürmenin gayreti içine düşmüşlerdir. İstanbul’a yapılacak en büyük kötülük, Gezi olaylarında ve daha pek çok örneklerinde tezahürlerini gördüğümüz CHP faşizminin bu şehrin üzerine tekrar bir karabasan gibi çökmesi olacaktır. Milletin inancıyla, İstanbul’un tarihiyle kavgalı azgın azınlığın bu şehrin dokusunu, kadim karakterini bozmasına izin veremeyiz.”