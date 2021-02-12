Erdoğan’dan İmamoğlu’na: 40 bin tabletle övünüyor; MEB 2 milyonu aşkın dağıttı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, dün 40 bin tablet dağıtmaya başlayan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’na gönderme yaptı. İmamoğlu’nun, ‘bu sayıyla övünmesini’ eleştiren Erdoğan, Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2 milyonu aşkın, sadece Gazitantep’in Şahinbey ilçesinin 50 bin tablet dağıttığını söyledi.

Fotoğraf: AA

“Baba ocağım” dediği Rize’deki Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi’nin ek binalarının açılış töreninde konuşan Erdoğan, milli uzay programını paylaştıktan sonra bazılarının tepkisiyle karşılaştığını anımsattı.

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Erdoğan’ın şunları söyledi: “Bir kesim var ki ülkelerinde yaşanan her olumlu gelişme onların üzerine kabus gibi çöküyor. Havayolu açarsın, ‘Uzay mekiği mi inecek’ derler, uzay programı açıklarsınız, ‘Yapacak başka işin mi yok’ derler. Yarın uzaya kendi aracımızı gönderdiğimizde, ‘Dünyaya mı sığmadınız’ diyeceklerini duyar gibiyim.”

‘Marifetleri açılış yapmamak, borç bulmak’

“Bunların asıl sıkıntısı devleti ve toplumu yöneten iktidarlarının bozulmuş olması” diyen cumhurbaşkanı, ‘bu kör husumetin yürütülen işlere takoz olmasına müsaade etmeyeceklerini’ söyledi. Erdoğan, isim vermeden CHP ve yönetimini eleştirdi: “Biz ömrümüzü açılış yapmaya hizmet etmeye adadık. Bunların en büyük marifeti yatırım, açılış yapmama en fazlası borç bulma törenleri düzenleme olmuştur.

‘Olmayan krediler’

Olmayan kredileri ballandırarak anlatırken kendilerine ait olmayan işleri de sahiplenirekte icraat açıklarını kapatmaya çalışırlar. Cumhurbaşkanının onayı olmadan tahvil çıkaramaz yurt dışından borçlanamazsın. Geçenlerde ana muhalefetin başındaki zat biz diyor ‘Şu kadar ucuz faizle yurt dışından borçlanma yaptık.’ Yalan, Hazine ve Maliye Bakanlığı’mız bunun nasıl bir yalan olduğunu belgeleriyle açıkladı. Yarışa girmek istikrar ister bunlarda bu yok.“

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Erdoğan, isim vermeden dün, kentteki öğrencilere 40 bin tablet dağıtımına başlayan İmamoğlu’nun yaptıklarının abartıldığını ima etti: “Geçtiğimiz günlerde baktım birisi öğrenci sayısının 3.5 milyonu geçtiği İstanbul’da 40 bin tablet dağıtmakla övünüyor. MEB’in dağıttığı 2 milyonu aşkın tableti bir kenara bırakıyorum, sadece Şahinbey ilçe belediyesinin dağıttığı 50 bin tableti kimse görmek istemiyor. “

‘Merkel şaşırdı’

Erdoğan şu bilgileri verdi: “Üniversite sayımızı 77’den 207’ye, öğrenci sayımızı bir milyondan, Almanya’dan çok çok ilerdeyiz onu söyleyeyim, Merkel’e ‘8 milyon 400 bin üniversite gençliğimiz var’ deyince öyle bir şaşırdı. Öğrenci sayısı itibariyle Avrupa’da üniversiteye erişim sayısında ilk sıraya çıktık. Bütçeden ayırdığımız payı 2.5 milyar liradan aldık, bu yıl itibariyle 36 milyar liraya yükselttik.”

Özeleştiri: Aile konularında arzu ettiğmizi yapamadık

Cumhurbaşkanı bir de özeleştiri yaptı: “Burada bir özeleştiri yapmak istiyorum. aile, eğitim, kültür konularında arzu ettiğimizi yapamadığımızı da kabul etmek istiyorum. Bizden önceki neslin, bizim neslimizin ve sonraki neslin hayatı bu çarpıklıklarla savaşarak geçti. Ayasofya’dan başörtüsüne kadar her alanda süren bu mücadele hepimizi diri tuttu. Bugün pek çok sıkıntılı görüntü ile karşı karşıyayız. Demek ki bir yerlerde bir şeyler eksik. Önümüzdeki dönemde aileden kültür sanata bu konuları öncelikli gündemimize alacağız.”