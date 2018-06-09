Erdoğan’dan ‘imamlara sınır dışı’ya hazırlanan Avusturya’ya: Boş mu dururuz?

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, din görevlilerini ülkeden ‘atmayı’ planladığını söylediği Avusturya’ya karşı bir şeyler yapabileceklerini söyledi.

Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, ülkedeki yedi camiyi kapatacaklarını ve bazı imamları sınır dışı edeceklerini açıklamıştı.

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İstanbul Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi’nde Doğu ve Güneydoğu Sivil İrade Platformu tarafından verilen iftara katılan Erdoğan’ın gündeminde Avusturya’nın attığı adım vardı.

Kurz’un attığı admının dünyayı ‘Haçlı-Hilal savaşına doğru götürdüğünü’ belirten Erdoğan, “Batı dünyasının bu adamlarına çekidüzen vermesi lazım” dedi.

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Cumhurbaşkanı şöyle devam etti: “Eğer çekidüzen vermezlerse bu iş başka yere gidebilir. Siz bunu yaparken biz boş mu duracağız? Neymiş? Oradaki bizim din adamlarımızı Avusturya’nın dışına atacaklarmış. Ya siz bunu yaparsınız da biz boş mu dururuz? Biz de bir şeyler yaparız demektir.”