Erdoğan’dan İdlib mesajı: Yol haritamızı belirledik

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, İdlib konusunda yol haritasının belirlendiğini söyledi.

Fotoğraf: Cumhurbaşkanlığı

İzmir’de Menemen-Aliağa-Çandarlı otoyolu açılışında konuşan cumhurbaşkanı, Türkiye’de Gezi Parkı olaylardan sonra yaşanan hiçbir hadisenin, doğal mecrasında gelişerek ortaya çıkmadığını ifade etti.

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“Hepsinin gerisinde bir senaryo, tuzak vardır” diyen Erdoğan, kendilerinin hep eserleriyle konuştuklarını, proje konusunda kendileriyle yarışacaklara ‘hodri meydan’ dediklerini dile getirdi.

‘Yol haritamızı belirledik’

Ülke ve millet olarak yeni bir istiklal mücadelesi verildiğini, mücadelede Türkiye’nin çıkarlarıyla diğer güçlerin çıkarlarının zaman zaman çatıştığını belirten Erdoğan, “Gerekirse tek başımıza adımlar atarak ülkemizi doğru hedeflerine götürmeye çalışıyoruz. Artık Türkiye’nin gücü ve kapasitesi, bağımsız siyaset izlemeye ve bunu sahada hayata geçirmeye yeterlidir” ifadelerini kullandı.

Erdoğan, “Türkiye’nin Suriye ve Libya politikaları ne bir maceradır ne de keyfekeder bir tercihtir” diye konuştu.

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Cumhurbaşkanı; dün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Angela Merkel ile görüşmeler yaptığını belirterek “Bütün bu değerlendirmelerden sonra da yol haritamızı belirledik” dedi.