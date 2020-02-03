Erdoğan’dan İdlib açıklaması: Operasyonlarımızı sürdürmekte kararlıyız

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Suriye hükümetine bağlı güçlerin İdlib’deki TSK unsurlarını topçu ateşiyle vurmasına ilişkin “Türkiye bu saldırının cevabını vermiş durumda, vermeye devam ediyor” dedi.

Saldırıda dört asker hayatını kaybederken, biri ağır dokuz asker de yaralanmıştı.

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Ukrayna ziyareti öncesi Atatürk Havalimanı’nda basın toplantısı düzenleyen Erdoğan, “Türkiye’nin kararlılığını sınayanlar hatalarını anlayacak” ifadelerini kullandı.

Erdoğan’ın konuşmasından satır başları şöyle:

“Ülkemizin, milletimizin ve İdlibli kardeşlerimizin güvenliğini temini için yürüttüğümüz operasyonlarımızı sürdürmekte kararlıyız.

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“Çok çok farklı bir şekilde orada gerek fırtına obüslerimizle gerek F-16’larımızla şu anda orada belirlenen noktalara vuruşlar devam ediyor.”

“Tespit edilen 40’a yakın nokta şu anda sürekli operasyonun hedefleri arasında.”

“(İdlib) İlk belirlemelere göre 30-35 civarında karşı tarafta Suriyeli, o ekibin içinde etkisiz hale getirilmiş vaziyette.”

“(Ruslarla) Generallerimiz sık sık görüşmeleri yapıyorlar. Bu görüşmelere dayalı olarak da operasyonlarımızı sürdürüyoruz.”

“Özellikle Rus yetkili makamlarına muhatabımız siz değilsiniz, tamamıyla rejimdir, bizim önümüzü kesme gibi bir durum söz konusu olmasın.”

“Saat 06.15 itibarıyla 46 rejim hedefine 122 fırtına, 100 havan mühimmatıyla atış yapılmıştır.”