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Yaramazlara biraz batar!

Erdoğan’dan idam talebine: Yavaş yavaş

 

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, son günlerdeki istismar vakalarının ardından gündeme gelen idamın yeniden getirilmesi tartışmaları için “Yavaş yavaş” değerlendirmesinde bulundu.

Fotoğraf: Reuters

Hürriyet’ten Özgür Altuncu’nun haberine göre Erdoğan, dün akşam eşi Emine Erdoğan’la birlikte Ankara’ya gitmek üzere Atatürk Havalimanı’na yola çıktı.

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Cumhurbaşkanı, Sarıyer Hacıosman’da kendisine el sallayanları görünce makam aracını durdurup kendisine el uzatanlarla tokalaştı.

Bir kadın, hayvan hakları yasası ve idam cezası konusundaki beklentisini dile getirdi.

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Erdoğan, “Yavaş, yavaş… Hayvan hakları zaten gündemde de idam cezası tabii biraz daha zor. Anayasa kararı gerekiyor” diye konuştu.

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