Erdoğan’dan idam talebine: Yavaş yavaş

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, son günlerdeki istismar vakalarının ardından gündeme gelen idamın yeniden getirilmesi tartışmaları için “Yavaş yavaş” değerlendirmesinde bulundu.
Hürriyet’ten Özgür Altuncu’nun haberine göre Erdoğan, dün akşam eşi Emine Erdoğan’la birlikte Ankara’ya gitmek üzere Atatürk Havalimanı’na yola çıktı.
Cumhurbaşkanı, Sarıyer Hacıosman’da kendisine el sallayanları görünce makam aracını durdurup kendisine el uzatanlarla tokalaştı.
Bir kadın, hayvan hakları yasası ve idam cezası konusundaki beklentisini dile getirdi.
Erdoğan, “Yavaş, yavaş… Hayvan hakları zaten gündemde de idam cezası tabii biraz daha zor. Anayasa kararı gerekiyor” diye konuştu.