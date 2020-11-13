Diken

Yaramazlara biraz batar!

Erdoğan’dan hem ekonomi hem hukuk reformu vaadi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Türkiye’nin 2023 hedeflerine ulaşma mecburiyeti hiç olmadığı kadar gerekli hale geldi” diyerek ekonomi ve hukukta reform vaadinde bulundu; istikrar vurgusu yaptı.

İlk hedef tek haneli enflasyon

Erdoğan, lideri olduğu AKP’nin, Tekirdağ il kongresindeki konuşmasında özetle şunları söyledi:

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*Ülkemizin içinden geçtiği dönemi dikkate alarak ekonomide ve hukukta yeni bir reform dönemi başlatıyoruz.

*Hukuk devleti ilkesinin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz, yeni reform paketi hazırlıklarımız devam ediyor.

*Önümüzdeki yılın ilk aylarında bunlara öncelik tanınmasına özel önem göstereceğiz.

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*Temel hakların korunmasından mülkiyet hakkının geliştirilmesine kadar ilave hükümleri istişareyle eylem planına derz edeceğiz.

*İlk hedef enflasyonu süratle tek haneli rakamlara çekmek. Ardından orta vadeli programımızdaki seviyelere çekmeyi hedefliyoruz.

*İstihdam yaratacağız. Bir kez daha yerli ve yabancı sermayeyi yatırım yapmaya davet ediyorum.

İstikrar vurgusu

*Ekonomi politikalarımızı fiyat istikrarı, finansal istikrar ve makro ekonomik istikrar olmak üzere üç sac ayağı üzerinde inşa ederek, inşallah hedeflerimize ulaştıracağız.

*Yeni dönem parametrelerimizin açıklanmasıyla hamdolsun piyasalarda olumlu yönde, gözle görülür hareketlenme başladı.

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