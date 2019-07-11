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Yaramazlara biraz batar!

Erdoğan’dan, HDP’li Fırat’a hasta ziyareti

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, eski AKP Genel Başkan Yardımcısı ve eski HDP Mersin Milletvekili Dengir Mir Mehmet Fırat’ı tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.

Dengir Mir Mehmet Fırat.

Anadolu Ajansı’nın haberine göre, Erdoğan, partisinin Merkez Karar ve Yönetim Kurulu toplantısının ardından Bayındır Hastanesi’nde tedavi gören Fırat’ı ziyaret etti.

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Ziyarette Erdoğan’a İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, AKP Sözcüsü Ömer Çelik ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun da eşlik etti.

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