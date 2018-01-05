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Yaramazlara biraz batar!

Erdoğan’dan Hazinedar yorumu: Demek ki bir su kaçağı var

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Murat Hazinedar’ın Beşiktaş belediye başkanlığından uzaklaştırılmasıyla ilgili “Demek ki bir su kaçağı var” dedi.

Fotoğraf: DHA

Fransa’ya gitmeden İstanbul’daki Atatürk Havalimanı’nda gazetecilere konuşan Erdoğan, bakanlığın sürekli olarak mülkiye müfettişleriyle yaptığı kontrollerin olduğunu söyledi.

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Özel müfettişlerle yapılan kontrollerin genelde istihbarat üzerine gerçekleştiğini aktaran cumhurbaşkanı, kendi belediye başkanlığı döneminde müfettişlere oda tahsis ettiğini kaydetti.

Erdoğan şöyle devam etti: “Asıl önemli olan şu anda açığa alma kararını İçişleri Bakanlığı veriyorsa burada demek ki bir su kaçağı var. Atılan adımla ilgili olarak Ataşehir’de ne olduysa burada da bu oldu. Bize gelen bilgiler çok daha farklı. Onu da söyleyeyim. İşadamlarımız, vatandaşlarımız kendilerinden rüşvet talebinde bulunulduğu zaman ‘Yüzleşmeye var mısın?’ dediğimizde kaçıyor. Bundan kaçarsanız biz o zaman hakikaten görevi kötüye kullananları nasıl ortaya çıkaracağız? Burada da böyle bir süreç söz konusu.”

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